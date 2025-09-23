Leben mit Hochbegabung in RLP Kindern Akzeptanz fürs Anderssein schenken 23.09.2025, 11:47 Uhr

i Helga Thieroff leitet eine Fördereinrichtung für Hochbegabte: das Kinder-College in Koblenz. Dort begegnet sie seit nunmehr 25 Jahren begabten Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe, ohne Anpassungszwang und mit Akzeptanz fürs Anderssein. Elisabeth Klöckner

Anpassungszwang und Leistungsdruck: Das gibt es im Koblenzer Kinder-College nicht. Stattdessen finden hier Begegnungen statt – auf Augenhöhe. Dies schafft Helga Thieroff seit 25 Jahren. Warum ihr eigenes Leben sie in ihrer Arbeit prägt.

Anderssein. Anders denken, fühlen, sich anders verhalten als alle anderen: Ein Leben mit Hochbegabung geht damit oftmals einher. „Wenn ich mir die hochbegabten Kinder und Schüler von heute ansehe, werde ich in vielerlei Hinsicht an mein eigenes Verhalten in der Kindheit und Schulzeit erinnert“, sagt Helga Thieroff.







