Streit um Lückenschluss Jetzt meldet sich der Verkehrsminister zur A1 zu Wort Bernd Wientjes 22.09.2025, 15:00 Uhr

i Die Autobahn A1 endet bei Kelberg. Wie geht es weiter mit dem Lückenschluss? Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) äußert sich optimistisch. Thomas Frey. dpa

Droht das Aus für den A1-Lückenschluss in der Eifel? Fakt ist: Im Bundeshaushalt fehlt Geld für wichtige Straßenbauprojekte. Nun äußert sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Nachdem bekannt wurde, dass trotz des 500 Milliarden schweren Sondervermögens im kommenden Bundeshaushalt nicht ausreichend Geld für bereits geplante Straßenbauprojekte da ist, schlugen die Wellen hoch. Auch der Lückenschluss der A1 in der Eifel steht auf der Liste der Projekte, für die die Finanzierung nicht gesichert ist.







