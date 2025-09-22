Jahrelang Nichte missbraucht 37-Jähriger zu mehr als 6 Jahren Gefängnis verurteilt 22.09.2025, 17:22 Uhr

„Ich möchte einfach nur gestehen.“ Mit diesem Satz hatte der 37-jährige Angeklagte bereits beim Prozessauftakt den jahrelangen Missbrauch seiner Nichte am Landgericht Koblenz eingeräumt. Nun gibt es ein Urteil gegen den Mann.

Der Prozess um jahrelangen Kindesmissbrauch im Westerwald und in Köln ist am Koblenzer Landgericht nun durch ein Urteil beendet worden: Der 37-jährige Angeklagte, der sich an seiner kleinen Nichte vergangen hatte, ist dort wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden.







