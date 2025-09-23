Militärhistoriker im Interview „Wir werden keinen Luftkrieg über Koblenz haben“ 23.09.2025, 16:00 Uhr

i Sönke Neitzel ist als Deutschlands renommiertester Militärhistoriker derzeit ein gefragter Gesprächspartner. Mit unserer Zeitung sprach der Professor über die aktuelle Bedrohungslage durch Russland und die Personalie Alfons Mais. Arno Burgi. picture alliance / dpa

Russische Drohnen über Polen und Jets über Estland lassen die Sorge vor einer Eskalation in Osteuropa wachsen. Koblenz scheint weit weg. Aber könnte der zweitgrößte Bundeswehrstandort auch zum Angriffsziel werden? Wir haben Sönke Neitzel gefragt.

Sönke Neitzel ist selbst nur Obergefreiter der Reserve. In Talkrunden ist der Professor als Deutschlands renommiertester Militärhistoriker aber derzeit ein gefragter Gesprächspartner. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Frieden auch im Mitteleuropa wieder bedroht.







Artikel teilen

Artikel teilen