Russische Drohnen über Polen und Jets über Estland lassen die Sorge vor einer Eskalation in Osteuropa wachsen. Koblenz scheint weit weg. Aber könnte der zweitgrößte Bundeswehrstandort auch zum Angriffsziel werden? Wir haben Sönke Neitzel gefragt.
Lesezeit 9 Minuten
Sönke Neitzel ist selbst nur Obergefreiter der Reserve. In Talkrunden ist der Professor als Deutschlands renommiertester Militärhistoriker aber derzeit ein gefragter Gesprächspartner. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Frieden auch im Mitteleuropa wieder bedroht.