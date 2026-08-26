Brutaler Mord an Amy Lopez
Plädoyers in Prozess um Mord an Amy Lopez vor 32 Jahren
Prozess gegen heute 81-Jährigen wegen Tötung von Touristin
Der Angeklagte ist heute 81 Jahre alt. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Vor mehr als 30 Jahren wurde eine Touristin in Koblenz getötet. Der Prozess gegen den geständigen Angeklagten könnte nun schneller zu Ende gehen als geplant.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Der Koblenzer Prozess um den Mord an einer US-amerikanischen Touristin vor mehr als 30 Jahren steht vor dem Abschluss. Heute (9.30 Uhr) sind die Plädoyers geplant, am Freitag will das Landgericht das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein heute 81 Jahre alter Mann. Er räumte die Tat zum Prozessauftakt pauschal ein.

Demnach hat er im September 1994 die 24 Jahre alte Amy Lopez gefesselt, sexuell missbraucht und mit neun Messerstichen getötet. Zuvor hatte er sie laut Anklage nahe der Festung Ehrenbreitstein in ein abseits gelegenes, leerstehendes Gebäude gelockt. Kurz nach der Tat fanden spielende Kinder die Leiche.

Die Tat konnte erst nach einer Auswertung alter DNA-Spuren mit neuen technischen Möglichkeiten aufgeklärt werden. Diese konnten dem 81-Jährigen zugeordnet werden, der daraufhin Ende Februar 2026 in einem Seniorenheim im Raum Koblenz festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt. Ursprünglich waren für den Prozess Termine bis zum 9. September angesetzt, nach dem Geständnis des Angeklagten könnte er nun aber früher enden.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-582401/1

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