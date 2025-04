Morgens um 8 Uhr in Wittlich-Wengerohr eine Pizza essen, frisch vom Band? Wer bei Dr. Oetker arbeitet, kann diesen Genuss jeden Tag haben. Und zwar dienstlich. Denn täglich werden im Werk in Wittlich mehrmals pro Schicht Pizzen, Pinsas oder Baguettes von den Mitarbeitern getestet. Aus Qualitätsgründen und als Kontrolle, ob die Ware auch den Ansprüchen genügt und keine Fehler hat.

1,5 Millionen Pizzen und Snacks werden mittlerweile pro Tag in Wittlich hergestellt. Nicht nur für den deutschen Markt, sondern auch für internationale Märkte: Von Wittlich aus werden die Waren in rund 50 Länder exportiert. Vorwiegend gehen die Pizzen in die Niederlande, Spanien, Frankreich, Belgien und Italien. Dr.-Oetker-Pizzen gibt es aber auch in Neuseeland, Vietnam oder auf den Malediven.

Dr. Oetker in Wittlich: Fast doppelt so viele Mitarbeiter wie vor 20 Jahren

In der Produktion in Wittlich wird in der Regel im Zwei-Schicht-System, in einer Früh- und einer Spätschicht, bei entsprechendem Absatz im Drei-Schicht-System, gearbeitet. Nachts werden die Maschinen von einem Reinigungsteam auseinandergelegt, gesäubert und wieder für die folgende Produktion zusammengebaut.

Rund 1600 Menschen arbeiten aktuell im Werk in Wittlich, Tendenz: steigend. 2017 waren es zum Beispiel 1345 Mitarbeiter, 2016 zählte Oetker in Wittlich 1300 Beschäftigte, 2014 lag die Zahl bei rund 1200 Mitarbeitern, rund 1000 Mitarbeiter waren es 2011 und im Jahr 2006 arbeiteten rund 850 Menschen bei Dr. Oetker in Wittlich. Die tägliche Produktionsmenge lag damals noch bei 500.000 Stück Pizzen und Snacks pro Tag.

Der Lebensmittelhersteller beschäftigt am Standort in der Säubrennerstadt nicht nur Personal in der Produktion, sondern auch in Bereichen wie IT, Automatisierung, Elektrik, Lebensmitteltechnik und Verwaltung. Zudem bietet Oetker in der Kreisstadt auch Ausbildungsstellen in allen Abteilungen an.

Alle Zutaten werden kontrolliert

Aber nicht nur die fertige Pizza wird getestet und verkostet, alle Zutaten, die zur Produktion der Pizzen und Snacks benötigt werden, werden ebenfalls einer Kontrolle unterzogen, unter anderem im werkseigenen Labor. Der Käse zum Beispiel wird verkostet und zudem einer Druckmessung unterzogen, zudem werden zwei Proben genommen: eine mikrobiologische sowie eine weitere für die chemische Untersuchung.

Oder das Mehl und Öl für den Teig: Lkw bringen die beiden Zutaten lose, also nicht wie beim Käse in festen Gebinden, zum Werk. Die Laster werden dann auf einer speziellen Waage auf dem Parkplatz gewogen, um zu überprüfen, ober die angemeldete Menge auch tatsächlich geliefert wird. Dann wird eine Probe der losen Ware per Rohrpost mit mächtig Druckluft unter der Straße durch in das Labor geschickt, dort getestet und – wenn für gut befunden – zur Verarbeitung zugelassen.

i Die gleichmässige Verteilung des Belags auf Pizzen wird kontrolliert. Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Der Produktionsstandort in Wittlich ist nicht nur die größere Pizza-Produktion der beiden deutschen Standorte – ein zweites Werk in Deutschland gibt es in Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) –, sondern auch der größte im internationalen Vergleich innerhalb des Lebensmittelkonzerns. Knapp 4000 Menschen arbeiten an den fünf großen Pizza-Produktionsstandorten von Dr. Oetker – neben den beiden deutschen Werken gibt es jeweils eines in Polen, England und Kanada – 1600 davon sind es in Wittlich.

PPU heißt der Zusammenschluss dieser fünf Werke, die Pizza Production Unit. In dieser Einheit tauschen sich die Werkleiter der fünf Standorte aus, sprechen über Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Herausforderungen oder Ziele, „um ständig besser zu werden“, wie der Wittlicher Werkleiter Hans-Dieter Husch sagt. „Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Deshalb werden beträchtliche Mittel dafür in den Standort Wittlich investiert“, erklärt Husch.

Unter diesem Aspekt wurde zum Beispiel auf einer Parzelle direkt am Werk eine Photovoltaikanlage auf fünf Hektar Fläche mit elf Megawattstunden Leistung errichtet. Zudem wird Wärme aus den Backöfen in der Produktion rückgewonnen und zum Heizen genutzt. Bis 2030 will man in Wittlich ausschließlich mit erneuerbaren Energien produzieren, bis 2050 soll der ganze Konzern diesen Weg gehen. Vorgaben wie diese gibt die Zentrale in Bielefeld vor.

Der wichtigste Verkehrsweg für Dr. Oetker ist immer noch die Straße. Oder, wenn es mal nach Übersee geht, das Schiff. Die Nähe zum Flughafen Hahn spielt dabei kaum eine Rolle. „Oft sind die Mengen zu groß für den Transport per Flugzeug“, erklärt Husch. Das Werk in Wittlich profitiere stark von seiner guten Verkehrsanbindung – früher hatte es sogar einen eigenen Bahnzugang–, auch seit der Öffnung des Hochmoselübergangs: Die Mitarbeiter aus dem Hunsrück hätten kürzere Wege, die gute Verbindung zu den Beneluxländern via A60 gehöre ebenfalls zu den großen Vorteilen des Standorts, so Husch.

i Blick auf das Betriebsgelände am Stammsitz in Bielefeld. Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Aber: Es gibt auch Ärger wegen des Lieferverkehrs. Wie Werksleiter Husch erklärt, sei weniger der abfahrende, sondern der anliefernde Lkw-Verkehr das Problem. Obwohl den Speditionen die empfohlene Anfahrtsroute zum Werk über die B50 neu sowie die Dr.-Oetker-Straße mitgeteilt sei, würden sich viele LKW-Fahrer, die aus Richtung Norden via die A1 kommen, allein durch ihr Navigationsgerät leiten lassen und deshalb ihre Lastwagen durch Wengerohr steuern. Für Husch ebenso wie für die Anwohner ein Ärgernis. Sein Vorschlag: Eine frühzeitige Beschilderung an der Autobahn, die auf die entsprechende Abfahrt zum Werk hinweist. Doch bis jetzt sind die Behörden nicht tätig geworden.

Probleme, die 1980, als Dr. Oetker in Wittlich eine im Vergleich zur heutigen Werksgröße kleine Parzelle in Wittlich erworben und das erste Werk gebaut hat, noch nicht absehbar waren. Ebenso wenige wie die Expansion in den vergangenen 45 Jahren.

Ansprüche sind gewachsen

Auch die in Wittlich hergestellten Produkte haben sich verändert. Heute geht der Trend zu qualitativ immer hochwertigeren Produkten. Auch eine Folge davon, dass die Menschen häufiger zu Hause essen statt wie noch vor ein paar Jahren häufiger ins Restaurant gehen. „Premiumprodukte sind ein Resultat davon, dass die Menschen auch zu Hause eine qualitativ hochwertige Pizza ähnlich wie im Restaurant essen wollen“, sagt Husch.

Zurück zur Qualität und der Kontrolle: An dem Zahlencode, der an der Seite der Pizzakartons angebracht ist, kann abgelesen werden, in welchem Werk Pizza, Pinsa oder Baguette zu welcher Zeit und auf welcher Produktionslinie hergestellt worden ist. Auch das dient der Qualitätskontrolle. „Falls es Reklamationen für ein Produkt gibt, können wir so nachvollziehen, wann und wo es hergestellt wurde“, sagt Husch.

Mitarbeiter bei Dr. Oetker am Standort Wittlich

1600 Menschen sind aktuell im Werk in Wittlich-Wengerohr in Teil- oder Vollzeit beschäftigt, ungefähr 1000 von ihnen arbeiten in der Produktion. Derzeit gibt es rund 50 Auszubildende in den verschiedenen Berufen wie Elektriker, mechanische Konstruktion oder Lebensmitteltechnik, um nur einige zu nennen. Zur Rekrutierung neuer Mitarbeiter bietet Dr. Oetker in Wittlich einmal pro Woche ein Speeddating an, bei dem sich Bewerber und Unternehmen unkompliziert kennenlernen können: jeden Dienstag, 17 bis 19 Uhr. red