Debatte ums BAAINBw Pistorius: Jobs im Beschaffungsamt Koblenz sind sicher Winfried Scholz 01.02.2026, 11:51 Uhr

i Verteidigungsminister Boris Pistorius hat ein klares Bekenntnis für Koblenz als Standort des Bundeswehrbeschaffungsamts BAAINBw abgegeben. Bernd von Jutrczenka. picture alliance/dpa

Das BAAINBw in Koblenz bleibt zentraler Standort für die Bundeswehrbeschaffung – das vermeldete Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Koblenz-Besuch. Fachleute für bestimmte Bereiche sollen jedoch auch an anderen Standorten gesucht werden.

Am Bundeswehrstandort Koblenz wird nicht gerüttelt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gab bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Koblenz ein klares Bekenntnis zum Erhalt des Bundeswehrbeschaffungsamts BAAINBw ab. Er sagte: „Das BAAINBw bleibt zentraler Standort in Koblenz, und die Personalstärke wird nicht reduziert“.







