Debatte um Beschaffungsamt
BAAINBw-Chefin: Wir legen uns keine Denkverbote auf
Annette Lehnigk-Emden ist Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). "Das BAAINBw hat in den vergangenen Monaten und Jahren gezeigt, wozu es fähig ist", sagt die Chefin der Riesenbehörde.
Muss das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (BAAINBw) eine Zersplitterung seines Koblenzer Hauptsitzes befürchten? Mehrere Bundestagsabgeordnete sind in Sorge. Wir haben bei Amtschefin Annette Lehnigk-Emden nachgefragt.

Die Wahrnehmung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (BAAINBw) hat sich in den vergangenen Jahren verändert – wie sich der Blick der Gesellschaft insgesamt auf den Komplex Bundeswehr gewandelt hat. Die „Zeitenwende“ infolge der verschärften Sicherheits- und Bedrohungslage hinterlässt Spuren.

