Mord in Bad Neuenahr-Ahrweiler Mann soll Freundin die Tat kurz danach gestanden haben Kim Fauss 30.01.2026, 15:43 Uhr

i Vor dem Koblenzer Langericht steht ein 32-Jähriger, der seine Noch-Ehefrau erstochen und einbetoniert haben soll. Während der Mann beim Prozessauftakt noch teilnahmslos wirkte, wurde er am zweiten und dritten Verhandlungstag teils deutlich emotionaler. Zu den Vorwürfen hat er sich aber noch nicht geäußert. Kim Fauss

Noch am selben Tag soll der Mann, der seine Noch-Ehefrau getötet und einbetoniert haben soll, die Tat gestanden haben – und zwar gegenüber seiner damaligen Freundin. Ihre und weitere Zeugenaussagen standen am dritten Prozesstag am Landgericht an.

Am Koblenzer Landgericht wurde der Prozess gegen den 32-jährigen Mann fortgesetzt, der seine Noch-Ehefrau in Bad-Neuenahr Ahrweiler getötet und anschließend einbetoniert haben soll. Noch am Tag der mutmaßlichen Tat soll der Angeklagte seiner neuen Lebensgefährtin die Tötung gestanden haben.







Artikel teilen

Artikel teilen