Noch am selben Tag soll der Mann, der seine Noch-Ehefrau getötet und einbetoniert haben soll, die Tat gestanden haben – und zwar gegenüber seiner damaligen Freundin. Ihre und weitere Zeugenaussagen standen am dritten Prozesstag am Landgericht an.
Am Koblenzer Landgericht wurde der Prozess gegen den 32-jährigen Mann fortgesetzt, der seine Noch-Ehefrau in Bad-Neuenahr Ahrweiler getötet und anschließend einbetoniert haben soll. Noch am Tag der mutmaßlichen Tat soll der Angeklagte seiner neuen Lebensgefährtin die Tötung gestanden haben.