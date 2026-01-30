Klimaklage: Warten auf Urteil 
Solarexpertin fordert bei Klimaschutz „viel mehr Tempo“
Susanne Jung ist Geschäftsführerin des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV). Gemeinsam mit weiteren Klägern hat der SFV eine Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung eingereicht.
Kyra Schäfer, SFV

Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen? Nicht mit der Klimapolitik der Bundesregierung, sagt der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV). Er hat Klage eingereicht; mit ihm eine Koblenzerin. Die SFV-Geschäftsführerin Susanne Jung im Interview.


Die Klimakläger fiebern einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entgegen: Im September 2024 haben fünf Umweltverbände mit mehr als 54.000 Einzelpersonen Verfassungsbeschwerden gegen die Klimapolitik der Bundesregierung eingereicht. Darunter waren auch der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) und der BUND, denen sich vier Privatpersonen angeschlossen haben – mit von der Partie ist auch die Koblenzer Ärztin Mareike Bernhard.

