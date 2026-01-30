Debatte um Beschaffungsamt Pistorius zum BAAINBw: Koblenz bleibt entscheidend Tim Kosmetschke 30.01.2026, 18:00 Uhr

i Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zum Beschaffungsamt in Koblenz: „Die Zahl der Mitarbeitenden werden wir auch weiterhin dringend brauchen.“ Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Jetzt hat sich Boris Pistorius doch in die aufziehende Debatte um die Zukunft des Beschaffungsamtes der Bundeswehr eingeschaltet – und sich klar zum BAAINBw sowie zum Standort Koblenz bekannt. Was der Verteidigungsminister unserer Zeitung sagte.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich klar zum Bundeswehr-Beschaffungsstandort Koblenz bekannt: Die Stadt an Rhein und Mosel bleibe auch nach Abschluss der von ihm angestoßenen Reform beim BAAINBw „der zentrale Standort für die Beschaffung“, sagte er gegenüber unserer Zeitung: „Die Zahl der Mitarbeitenden werden wir auch weiterhin dringend brauchen.







