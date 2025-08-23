Worms (dpa/lrs) – Beim Landeanflug auf den Flugplatz Worms ist eine Pilotin leicht verletzt worden. Das Flugzeug der 29-Jährigen setzte nach Angaben der Polizei auf der Landebahn zu stark auf. Dadurch sei das Fahrwerk der Maschine weggebrochen.
Die 29-Jährige saß alleine in dem Motorflugzeug. Nach dem Unfall wurde die Frau mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Klinikum gebracht. Der Luftraum wurde gesperrt und das Bundesamt für Fluguntersuchung verständigt.
