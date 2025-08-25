Immer mehr Lehrkräfte arbeiten an allgemeinbildenden Schulen in Teilzeit – auch in Rheinland-Pfalz. Was die Gründe für den hohen Anteil sind, wie das Mainzer Bildungsministerium, eine Lehrergewerkschaft und eine Grundschulleiterin das Ganze bewerten.

Fängt nach den Sommerferien ein neues Schuljahr an, geht es auch immer um viele Zahlen. Wie viele Schüler besuchen die rheinland-pfälzischen Schulen, wie viele Lehrer unterrichten die Kinder und Jugendlichen? Wie viele unbesetzte Lehrerstellen gibt es? In diesem Jahr stach rund um den Schulstart eine weitere interessante Kennziffer hervor: Denn immer mehr Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Teilzeit – auch in Rheinland-Pfalz.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zuletzt bekannt gab, waren im Schuljahr 2023/2024 von den bundesweit 739.500 Lehrkräften an den allgemeinbildenden Schulen (Berufsschulen ausgeklammert) 43,1 Prozent in Teilzeit beschäftigt. Das waren knapp ein Prozent mehr als im Schuljahr davor. Besonders Frauen reduzieren häufig ihre Arbeitszeit: Ihre Teilzeitquote lag im Schuljahr 2023/2024 bei 50,7 Prozent, und damit mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (22,6 Prozent).

Für Rheinland-Pfalz zeigt sich ein ganz ähnliches Bild: Nach Angaben des Mainzer Bildungsministeriums belief sich die Lehrer-Teilzeitquote im Land im Schuljahr 2023/2024 auf 46,7 Prozent, und im darauffolgenden Schuljahr (2024/2025) auf 47,5 Prozent. Seit dem Schuljahr 2020/2021 stieg der Anteil kontinuierlich an. Und auch in Rheinland-Pfalz arbeiten viel mehr Frauen in Teilzeit (56,2 Prozent) als ihre männlichen Lehrerkollegen (23 Prozent).

Im Vergleich zu anderen Beschäftigten ist die Teilzeitquote damit bei Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen überdurchschnittlich hoch. 2023 arbeiteten über alle Wirtschaftsbereiche hinweg 30,9 Prozent der sogenannten abhängig Beschäftigten in Teilzeit. Ein entscheidender Faktor für die hohe Rate unter Pädagogen: der hohe Frauenanteil des Personals an allgemeinbildenden Schulen.

Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage erklärt, werden die Gründe, warum Lehrer Teilzeit beantragen oder diese sogar ausdehnen, nicht erfasst. Sie seien sehr individuell. Viele Lehrkräfte würden die Teilzeitmöglichkeiten „extrem positiv wahrnehmen“, sagt der Sprecher. Teilzeit sei „ein entscheidender Faktor, der den Beruf attraktiv macht“, sagt er. Die berufliche Zufriedenheit sei oft höher, wenn man den Umfang der eigenen Arbeitszeit selbst bestimmen könne.

Der Sprecher erläutert weiter: „Deshalb sehen wir auch keinen Anlass, diese Möglichkeiten einzuschränken, wie es zuweilen unter Verweis auf fehlende Lehrkräfte gefordert wird.“ Zeitliche Flexibilität sei besonders wichtig, um den Beruf und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Die steigende Teilzeitquote spiegele letztlich die Bedürfnisse einer modernen Arbeitswelt wider, so der Sprecher. Die Akzeptanz von Teilzeitarbeit sei in der Gesellschaft ganz allgemein gestiegen, insbesondere bei Männern.

Aber wie schauen Lehrergewerkschaften und Lehrkräfte selbst auf die hohe Teilzeitquote? Bewerten sie sie genauso positiv wie das Mainzer Bildungsministerium? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz sieht das Ganze deutlich kritischer. Die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Gröning sieht in der hohen Teilzeitquote ein zweischneidiges Phänomen. Auf der einen Seite ermögliche sie vielen Kollegen, ihre Arbeit besser mit familiären Verpflichtungen und persönlicher Gesundheit zu vereinbaren. Auf der anderen Seite verstärke die steigende Teilzeitquote aber den ohnehin schon bestehenden Personalmangel an den Schulen. Jede Reduzierung von Unterrichtszeiten führe dazu, dass eigentlich mehr Lehrkräfte eingestellt werden müssten, die aber aktuell auf dem Arbeitsmarkt fehlten, sagt Gröning.

Gröning erklärt: „Unter dem Strich überwiegen daher die Nachteile – nicht, weil die individuelle Entscheidung der Lehrkräfte falsch wäre, sondern weil das System Schule so ausgerichtet ist, dass Teilzeit strukturell zum Problem wird.“

Den letztgenannten Punkt führt die GEW-Landeschefin folgendermaßen aus: Die hohe Teilzeitquote stelle die Schulen und Schulleitungen „vor große organisatorische Herausforderungen“. Stundenpläne erstellen, Vertretungen organisieren und die Vergabe von Klassenleitungen würden nämlich deutlich komplizierter, wenn viele Lehrer eben nicht in Vollzeit arbeiteten. Aufgaben wie Konferenzen, Elterngespräche oder Besprechungen ließen sich nicht proportional kürzen. Häufig würden Teilzeitlehrkräfte hierbei voll hinzugezogen, da sich die Aufgaben nicht teilen ließen. Gröning sagt: „Eine Lehrkraft mit 50–Prozent-Stelle kann nicht nach der Hälfte der Gesamtkonferenz einfach aufstehen und gehen.“

GEW: Hohe Teilzeitquote verschärft Belastungen im Kollegium

Das führe dazu, dass Teilzeitbeschäftigte oft stärker eingebunden seien, als es ihrem Stundendeputat entspreche. Gleichzeitig wachse der Druck auf Vollzeitkräfte, weil sie häufiger zusätzliche Aufgaben schultern müssten, sagt Gröning. Sie ergänzt: „So verschärft die Teilzeitquote bestehende Belastungen im Kollegium und macht die Arbeit der Schulleitungen erheblich komplexer.“

Die GEW-Landesvorsitzende geht auch noch auf einen weiteren Punkt ein. Denn die Teilzeitarbeit habe langfristig auch spürbare Auswirkungen auf Renten- oder Pensionsansprüche. Es seien besonders Frauen, die hier stark betroffen seien, weil es bei ihnen ohnehin häufiger Erwerbsunterbrechungen durch Kindererziehung oder Pflegezeiten gäbe. Gröning sagt: „Wenn zusätzlich über viele Jahre in Teilzeit gearbeitet wird, führt dies zu erheblich niedrigeren Alterseinkommen. Das Risiko von Altersarmut steigt, insbesondere bei Frauen.“ Deshalb fordert die GEW bessere Rahmenbedingungen für eine partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit, den Ausbau von qualitativ hochwertigen Ganztagsangeboten und bessere soziale Absicherung von Teilzeitbeschäftigten.

Wir haben auch bei mehreren Schulen im nördlichen Rheinland-Pfalz angefragt, wie sie zu der gestiegenen Teilzeitquote unter Lehrern stehen. Für die Grundschule St. Martin in Remagen hat die Schulleiterin Cathrin Neukirchen geantwortet. Neukirchen teilt mit, dass an der Remagener Grundschule – bei einem rein weiblichen Kollegium – die Teilzeitquote derzeit bei etwa 70 Prozent liegt. In der Regel arbeiteten diejenigen Lehrerinnen, die eigene Kinder im schulpflichtigen Alter haben, mit weniger Stunden. Schulleiterin Neukirchen sagt: „Da Teilzeit schon immer ein Thema im Grundschulbereich ist, sind wir daran gewöhnt, und ich kann nicht bestätigen, dass dies alles komplizierter macht.“

Der Vorteil an der geringeren Arbeitsstundenzahl sei, dass Kolleginnen im Beruf bleiben könnten oder oft nach einem Jahr Pause zurückkommen und nicht für mehrere Jahre ganz zu Hause bleiben müssten, sagt die Rektorin. Ihre Grundschule begegne der Teilzeit organisatorisch damit, dass man zum Teil geteilte Klassenleitungen einsetze. Schwierig würde es, wenn mehrere Kolleginnen mit nur sehr wenigen Stunden an die Schule kommen würden. Sie ersetzten dann meistens eine Klassenlehrerin an deren freien Tag.