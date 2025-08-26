Vor zehn Jahren kamen Zehntausende Flüchtlinge vor allem aus Syrien nach Deutschland. Viele von ihnen haben laut einer bundesweiten Studie Arbeit gefunden. Für Rheinland-Pfalz fällt die Bilanz dagegen mauer aus.

Deutschland benötigt Fachkräfte. Diese Feststellung teilen Politiker aller Parteien – unabhängig davon, wie sie zur großen Fluchtbewegung und Angela Merkels Satz „Wir schaffen das“ vor zehn Jahren stehen. Aber wie viele der Geflüchteten, die 2015 und in den darauffolgenden Jahren nach Deutschland gekommen sind, arbeiten heute? In welchen Branchen sind sie tätig? Und wie hoch ist der Frauenanteil unter den Angestellten?

Die Daten für ganz Deutschland sehen folgendermaßen aus: Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer Studie festhielt, lag die Erwerbstätigenquote für die 2015 nach Deutschland Geflüchteten bei 64 Prozent – Tendenz steigend. Das durchschnittliche Niveau in der Gesamtbevölkerung liegt bei 70 Prozent. Von den 2015 geflüchteten Frauen waren nach Angaben des Instituts 35 Prozent erwerbstätig, unter den Männern 76 Prozent, 90 Prozent aller arbeitenden Flüchtlinge gingen 2024 laut Institut einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Ein weiterer Befund: Mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigt die Erwerbstätigenquote.

Wir haben bei der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit Zahlen für Rheinland-Pfalz abgefragt. Pressesprecherin Christiane Lauer erläutert, dass die Bundesagentur lediglich Angaben zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Nationalitäten machen kann. Ob diese Menschen tatsächlich mit dem Flüchtlingsstrom 2015 ins Land gekommen sind, lasse sich nicht sagen.

Beschäftigungsquote liegt bei 44,9 Prozent

Fest steht: Die Bilanz für Rheinland-Pfalz fällt ernüchternder aus. Im Januar dieses Jahres lag nach Angaben von Sprecherin Lauer die Beschäftigungsquote für Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern, darunter Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und Pakistan, bei 44,9 Prozent. Die Beschäftigungsquote der Männer betrug 56,3 Prozent, die der Frauen hingegen nur 24,5 Prozent, informiert Lauer.

Die Beschäftigungsquote gibt den Anteil der Angestellten an der Bevölkerung zwischen 15 und unter 65 Jahren an. Sie bringt zum Ausdruck, in welchem Umfang die Bürger im erwerbsfähigen Alter einer Beschäftigung nachgehen. Wichtig: Beamte und Selbstständige werden laut Arbeitsagentur nicht berücksichtigt. Die Beschäftigungsquote ist damit per se niedriger als die oben genannte Erwerbstätigenquote.

i Heidrun Schulz ist die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Rich Serra

Jedenfalls liegt die Beschäftigungsquote der Frauen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern deutlich unter dem Anteil der Männer aus diesen Staaten. Was sind die Gründe dafür? Geflüchtete Frauen bräuchten im Schnitt länger als Männer, um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sagt die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Heidrun Schulz. Eine zentrale Herausforderung für Frauen sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere im Zuge der Kinderbetreuung. Viele Frauen hätten „eine hohe Sorgeverantwortung, während ihr Zugang zu geeigneten Betreuungsangeboten vielfach eingeschränkt ist“, so Schulz.

Für die Integration seien der Sprach- und Bildungserwerb entscheidend. Frauen nähmen später und seltener an Kursen teil, machten seltener Bildungsabschlüsse und seien häufiger auf die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation angewiesen, nennt sie weitere Gründe. Und: Geflüchtete Frauen wiesen häufiger höhere gesundheitliche Risiken auf, die ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt negativ beeinflussten. Traumatische Erfahrungen und mentale Belastungen seien ein entscheidender Faktor, sagt die Chefin der Regionaldirektion.

Viele Geflüchtete arbeiten als Helfer

Eine weitere wichtige Zahl: Von den rund 27.900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern waren in Rheinland-Pfalz 50,5 Prozent lediglich als Helfer beschäftigt, bestätigt Sprecherin Lauer. Dabei würde es um einfache, wenig komplexe (Routine-) Tätigkeiten wie Arbeiten am Fließband, auf dem Bau oder als Küchenhilfe gehen, die keinen formalen beruflichen Bildungsabschluss benötigen. Zum Vergleich: Unter allen sozialversicherungspflichtig Angestellten im Bundesland lag der Helferanteil bei rund 18 Prozent.

Die Quote von mehr als 50 Prozent könne verschiedene Gründe haben, sagt Sprecherin Lauer. Einerseits könnten fehlende Sprachkenntnisse eine Ursache sein, andererseits seien für eine Tätigkeit als Fachkraft entsprechende Qualifikationsnachweise nötig. Dagegen hätten Helfertätigkeiten oft geringe Zugangshürden und böten Geflüchteten einen leichten Einstieg in den Arbeitsmarkt, sagt Lauer.

Zahl der sozialversicherungspflichtig Angestellten steigt

Wichtig für eine Gesamtschau: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den acht bedeutendsten Asylherkunftsländern ist seit Ende 2014 fortan gestiegen: von knapp 2700 (Ende 2014) auf mehr als 17.800 (Ende 2019) auf nun rund 27.900 (Ende 2024). Den höchsten Anteil nehmen Arbeitnehmer aus Syrien (mehr als 12.200) ein, danach folgt Afghanistan mit rund 5.400. Auch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten von Menschen aus Afghanistan, Syrien und Co. wuchs kontinuierlich – sie lang Ende des vergangenen Jahres bei knapp 21.000.

Und wie bewertet die Chefin der Regionaldirektion die Zahlen? Was muss besser werden, damit mehr Flüchtlinge Arbeit finden? Heidrun Schulz antwortet: Immer mehr Menschen aus den acht Asylherkunftsländern übten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus. Man sei deshalb in Rheinland-Pfalz „auf einem guten Weg“, sagt Schulz. Sie ergänzt: „An der Arbeitsmarktintegration der geflüchteten Frauen müssen wir weiter arbeiten.“ Eine stärkere Beteiligung am sozialen Leben könnte ebenfalls eine positive Auswirkung haben.