Die aktuelle Landesausstellung über Marc Aurel ist ein Publikumsmagnet. Doch wo in RLP lassen sich Spuren der Römer noch entdecken – und wieso interessieren wir uns in der Gegenwart noch so für das längst vergangene Reich? Ein Überblick.

Marc Aurel zeigt es einmal mehr: Das Römische Reich ist längst vergangen, und doch fasziniert es die Menschen bis heute. Jüngster Beweis: Die derzeit in Trier zu sehende Landesausstellung über den römischen Kaiser und Philosophen Marc Aurel (121-180 nach Christus) lässt sich gut und gern als Publikumsrenner bezeichnen. Mehr als 50.000 Menschen haben die Mitte Juni eröffnete Schau bereits gesehen, die sich dem als guten Herrscher in die Geschichte eingegangenen Marc Aurel widmet, meldeten die Verantwortlichen in der vergangenen Woche. Doch wo in unserer Region lässt sich darüber hinaus eigentlich noch auf den Spuren der Römer wandeln? Rheinland-Pfalz Tourismus gibt Tipps, während eine Archäologin im Gespräch mit unserer Zeitung ergründet, weshalb die Römer nach wie vor so eine Anziehungskraft auf uns ausüben.

Der Limes: Ein Wall, der Geschichte schreibt

Das wohl bekannteste Zeugnis in unserer von Spuren der Römern nur so gespickten Region ist der Limes. Vor 20 Jahren wurde der Obergermanisch-Raetische Limes zum Unesco-Welterbe erklärt, ebenso der Niedergermanische Limes. Von beiden gibt es Abschnitte in Rheinland-Pfalz, wobei der Niedergermanische Limes ohne Befestigungsanlage auskommt: Der Rhein diente als natürliche Flussgrenze zum freien Germanien. Anders sieht es beim Obergermanisch-Raetischen Limes aus: Mit 550 Kilometern ist der Grenzwall zwischen dem Römischen Reich und germanischen Stammesverbänden das längste Bodendenkmal der Welt – nach der Chinesischen Mauer. Sein Startpunkt: Rheinbrohl, wo Wachturm 1/1 stand.

Heute lässt die Römerwelt Rheinbrohl (Kreis Neuwied) als offizielles Limes-Informationszentrum für Rheinland-Pfalz den Alltag am Grenzwall lebendig werden. „Sehen – Verstehen – Erleben“ lautet das Motto. Besucherinnen und Besucher können hier nicht nur rekonstruierte Wälle und Palisaden bestaunen, sondern auch römisches Brot backen oder Bogenschießen ausprobieren. Jeden letzten Sonntag im Monat um 14 Uhr gibt es Führungen, die den Limes als „Tor zur Antike“ begreifbar machen. Übrigens: Der Originalverlauf des Limes ist nur wenige Meter entfernt, betont RLP Tourismus.

„Ich denke, die Welt der Römer interessiert uns heute noch so sehr, weil auch nach 2000 Jahren noch so viel von ihr erhalten ist und wir einen Teil der Welt noch sicherbar erfahren können.“

Archäologin Jennifer Schamper

Eine, die sich bestens mit dem Limes auskennt, ist die Archäologin Jennifer Schamper. Die Doktorin ist wissenschaftliche Referentin für das Welterbe Limes bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und hatte in Koblenz jüngst selbst eine kleine Ausstellung über den Grenzwall der Römer konzipiert. Wieso das Römische Reich die Menschen noch immer so stark interessiert – ganz klar kann Schamper diese Frage nicht beantworten: „So ganz können wir uns das Faszinosum Römer ehrlich gesagt auch nicht erklären“, meint sie.

Gleichwohl hat die Expertin eine Vermutung. „Ich denke, die Welt der Römer interessiert uns heute noch so sehr, weil auch nach 2000 Jahren noch so viel von ihr erhalten ist und wir einen Teil der Welt noch sicherbar erfahren können.“ Angefangen vom architektonischen Nachlass über Infrastruktur wie Straßen und Wasserleitungen über Anlagen mit militärischem Nutzen wie dem Limes bis hin zu Zeugnissen aus dem Alltag der Menschen im Römischen Reich: „Da reicht auch schon die Scherbe aus, um Bilder davon zu erzeugen, wie Menschen vor 2000 Jahren von einem Teller gegessen haben, von dem diese eine Scherbe stammt.“ Kurzum: Die Römer bieten viele Anknüpfungspunkte, findet Schamper – oder wie es im Kreise ihrer Kolleginnen und Kollegen auch heißt: „Römer gehen immer.“

Luxus im Ahrtal

Wie Menschen ihren Alltag in der römischen Provinz bestritten, davon erzählt beispielsweise das Museum Roemervilla in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Denn auch im Ahrtal haben die Römer Spuren hinterlassen, davon zeugen die Überreste eines einstmals prächtigen Gutshofs. Sie kamen als Zufallsfunde bei Straßenarbeiten 1980 ans Tageslicht und sind heute im Museum zu sehen, informiert RLP Tourismus.

i Die Römervilla wurde ursprünglich als römischer Gutshof angelegt. In der Spätantike wurde das Gebäude als Herberge genutzt und anschließend als Eisenschmelze. Nach dem Verfall entstand ein frühmittelalterlicher christlicher Friedhof. Heute ist es ein archäologischer Fundplatz mit vielen gut erhaltenen Baudetails und Wandmalereien. Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Von dem römischen Gutshof aus dem 1. bis 5. Jahrhundert sind farbenprächtige Wandmalereien erhalten, zu bestaunen sind zudem eine originale Badeanlage und Hypokausten – antike Fußbodenheizungen. „ Neben der Architektur vermittelt das Museum auch Einblicke in den Alltag der Römer“, erklärt RLP Tourimus. Tafelgeschirr und Haarnadeln beispielsweise, eben Dinge, die Menschen vor langer Zeit tagtäglich in Gebrauch hatten.

Der römische Gutshof ist ein gutes Beispiel für das sicht- und erlebbare Erbe der Römer, das Expertin Schamper so schätzt. Es sei ein faszinierender Gedanke, dass vor etlichen Jahrhunderten wohlhabende Römer in unserer Region Villen und Gutshäuser bauen ließen, „um hier ihren Lebensabend zu verbringen“. Und dass sie mit ihrem Lebensstil beziehungsweise kulturellen Errungenschaften die Region prägten – und dies bis heute tun. Ein Stichwort: Weinanbau.

Unter Tage: Das Römerbergwerk Meurin

Dass die Römer als emsige Bauherren natürlich auch Material benötigten, wird im Römerbergwerk Meurin bei Kretz (Kreis Mayen-Koblenz) deutlich. In der Eifel bauten die Römer Tuffstein ab – ein Erbe des Laacher-See-Vulkanausbruchs. „ Das Römerbergwerk Meurin bei Kretz ist das größte römische Untertage-Tuffsteinabbaugebiet nördlich der Alpen“, informiert RLP Tourismus.

i Im Römerbergwerk Meurin können die Besucher ganz unmittelbar erleben, wie die Römer Tuffstein in der Eifel abbauten. Dabei geht es nicht in die Tiefe, sondern über gut begehbare Stege, Rampen und Treppen, von denen aus Besucher die unterirdische Arbeitswelt der römischen Bergmänner und Soldaten aus der Vogelperspektive betrachten. Im Außenbereich stellt eine antike Technikwelt mit zehn Stationen und Werkstätten die Welt des römischen und mittelalterlichen Bauwesens anschaulich dar. Simon Zimpfer/Eifel Tourismus GmbH. Simon Zimpfer / Eifel Tourismus GmbH

Heute können Besucherinnen und Besucher durch das freigelegte Stollensystem wandeln, das einst nur im Schein von Öllampen bearbeitet wurde. Ein „Kinostollen“ zeigt den „ältesten Film der Welt“ – eine Reise in eine Zeit vor 1700 Jahren. Draußen, in der Antiken Technikwelt, werden Steinsägen, Drehbänke und Baukräne nicht nur erklärt, sondern auch vorgeführt. Das Bergwerk erhielt bereits zweimal den Europa Nostra Award, den „Oscar für Kulturerbe“. Freigelegt wurde das Bergwerk Ende der 1990er-Jahre, nachdem es Mitte des 20. Jahrhunderts im Zuge des Bimsabbaus wiederentdeckt worden war.

Neue Möglichkeiten für die Wissenschaft

Apropos Entdeckungen: Das Erbe der Römer ist nach Einschätzung der Archäologin Schamper in Rheinland-Pfalz noch längst nicht gehoben. Allein wenn sie von ihrem Fachgebiet, dem Limes, ausgeht, hält der Grenzwall noch viele Überraschungen für die Wissenschaft bereit, ist Schamper überzeugt, allein schon, weil sich die technischen Möglichkeiten der modernen Archäologie stets weiterentwickeln. Unter anderem, erklärt die Expertin, können Erdschichten heute inzwischen gescannt werden, Grabungen sind nicht zwingend notwendig. Einhergehend mit solchen Möglichkeiten sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse: „Allein in den vergangenen fünf Jahren haben wir viel Neues über den Limes herausfinden können und teils seinen Verlauf korrigiert.“

Im Gespräch über den Limes ist Schamper ein Punkt wichtig: Der Grenzwall hatte zwar eine militärische Funktion, der diente aber nicht dazu, „das Römische Reich gegen die Barbaren abzuschotten“. Im Schnitt gab es alle zwei Kilometer Durchgänge, die Grenze war offen, Handel war dies- und jenseits des Grenzverlaufs erwünscht. „Der Limes war ein Ort, wo kultureller und menschlicher Austausch stattfand“, sagt Schamper. Womit die Römer einmal mehr einen Anknüpfungspunkt für unsere Gegenwart gesetzt hätten.

Spuren der Römer in der Pfalz

Rheinland-Pfalz Tourismus empfiehlt zwei weitere Stationen, um auf Zeitreise zu den Römern zu gehen: Im Süden der Pfalz gleitet ein besonderes Schiff durch die Rheinauen: die Lusoria Rhenana, ein Nachbau eines spätrömischen Patrouillenbootes. Mit 18 Metern Länge und Platz für 24 Ruderer erinnert es an die Zeit, als der Rhein „Nasser Limes“ und Grenzlinie war.

Nur einen Abstecher von der Lusoria Rhenana entfernt findet man weitere Spuren des Römischen Reiches: Tabernae, das heutige Rheinzabern, war in der Antike weltbekannt: „Dort fanden römische Truppen eher zufällig Tonvorkommen und legten damit den Grundstein für eine der größten Keramikproduktionsstätten nördlich der Alpen“, so RLP Tourismus. Das Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern zeigt auf zwei Stockwerken Keramik, Münzen, Werkzeuge, Transportgefäße sowie Teile von Wagen und Booten. red