Der 42-jährige Westerwälder, dem Vergewaltigung seiner Ehefrau vorgeworfen worden war, ist am Landgericht Koblenz freigesprochen worden. Das Urteil ist schon rechtskräftig.

Ein Vergewaltigungsprozess gegen einen 42-jährigen Mann aus dem Westerwald ist am Koblenzer Landgericht durch ein Urteil beendet worden: Der Angeklagte wurde freigesprochen. Im Fokus des Verfahrens stand laut einer Medienmitteilung des Gerichts die Frage, ob der Mann seine Ehefrau mit Betäubungsmitteln gefügig gemacht und vergewaltigt hatte. Details zur Anklageschrift hatte es schon beim Prozessauftakt nicht gegeben, da Zuschauer und Pressevertreter während der Verlesung nicht mit im Saal bleiben durften. Dies passiert nicht alle Tage in Gerichten.

Verteidigerin Marion Faust war es, die den Ausschluss der Öffentlichkeit am ersten Verhandlungstag beantragt hatte. Sie argumentierte, dass in der Anklage Details aus dem Intimbereich des Angeklagten und seiner Ehefrau zur Sprache kommen würden. Richter Andreas Bendel hatte dem stattgegeben und verkündet, dass die Öffentlichkeit für große Teile des Prozesses ausgeschlossen werde. So unter anderem während der Dauer der Anklage, der Einlassung des Angeklagten zu den Vorwürfen, während der Sichtung von Videos sowie der Erstattung eines Sachverständigengutachtens. Dasselbe, so Bendel damals weiter, gelte für die Plädoyers und das „letzte Wort“.

Schutzwürdige Interessen

Der Richter hatte die Entscheidung zur Herstellung von Nichtöffentlichkeit damals so begründet, dass dem 42-jährigen Angeklagten in sieben Fällen Vergewaltigung vorgeworfen werde. Aufgrund dieses Umstandes würden automatisch Details aus der Intimsphäre der Personen zur Sprache kommen. Und würde all dies öffentlich verhandelt, führte Bendel sinngemäß aus, so würden dadurch schutzwürdige Interessen geschädigt.

Inzwischen ist der Prozess durch einen Freispruch beendet worden. Wie die Pressestelle des Landgerichts unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt, ist das Urteil bereits rechtskräftig.