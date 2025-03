Wichtige und überraschende Personalentscheidung bei den von inneren Zerwürfnissen durchgeschüttelten Liberalen: FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis (42) soll neuer rheinland-pfälzischer Justizminister werden. Der Landeshauptausschuss der Liberalen bestätigte am Montagabend im Favorite-Parkhotel in Mainz den Personalvorschlag, wie unsere Zeitung aus Parteikreisen erfuhr.

Fernis folgt damit auf den völlig überraschend verstorbenen bisherigen Justizminister Herbert Mertin nach. Unter Mertin war Fernis bereits von 2016 bis 2021 Justizstaatssekretär. Der 42-jährige Jurist aus Bad Kreuznach soll am Mittwochnachmittag im rheinland-pfälzischen Landtag als neues Mitglied des Kabinetts von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bestätigt und anschließend offiziell ernannt werden. Fernis’ Amtszeit geht zunächst bis zur nächsten Landtagswahl, die am 22. März 2026 stattfindet.

Fernis galt als einer von zwei möglichen Kandidaten für die Nachfolge, zuletzt allerdings nicht als Favorit. Hoch gehandelt wurde Justizstaatssekretär Matthias Frey. Damit ist auch klar: Die sechsköpfige FDP-Fraktion benötigt einen neuen Vorsitzenden.

Bei den rheinland-pfälzischen Liberalen tobt seit längerer Zeit ein Machtkampf – der in der vorvergangenen Woche publik geworden ist. Die Hauptkontrahenten: Landtagsfraktionschef Fernis und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (52). Bisher hat sich nur Schmitt für den FDP-Landesvorsitz beworben. Fernis hatte am Montagmittag erklärt, beim Parteitag am Samstag nicht direkt gegen Schmitt anzutreten. Wobei sich der Bad Kreuznacher eine Bewerbung in einer anderen Konstellation offenließ. Fernis steht dem FDP-Bezirk Eifel-Hunsrück vor.

Justizminister Mertin war am 21. Februar bei der Auszeichnung von ehrenamtlichen Richtern im Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) kollabiert und später in einem Koblenzer Klinikum gestorben. Der FDP-Politiker wurde 66 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Söhne. Der plötzliche Tod des über Parteigrenzen geschätzten Juristen hatte eine Schockwelle im politischen Mainz und in der rheinland-pfälzischen Justiz ausgelöst. Die staatliche Trauerfeier fand am 14. März in der Koblenzer Basilika Sankt Kastor nahe dem Deutschen Eck statt.