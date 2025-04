Philipp Fernis (FDP) ist am Mittwochnachmittag zum neuen rheinland-pfälzischen Justizminister ernannt und als solcher im Landtag von der regierenden Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP bestätigt worden. Anschließend vereidigte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) den bisherigen FDP-Landtagsfraktionsvorsitzenden. Der Bad Kreuznacher folgt damit dem im Februar unerwartet verstorbenen Herbert Mertin nach.

Fernis war bereits von 2016 bis 2021 Justizstaatssekretär. Am Montag hatte der 42-Jährige nach der Nominierung durch Parteigremien erklärt, dass es für ihn „eine ganz besondere Ehre“ sei, in das Justizministerium zurückzukehren. Er nehme seine neue Aufgabe mit großer Demut an. Der FDP-Politiker kündigte an, dass er das Amt über die Landtagswahl 2026 hinaus gemeinsam mit Staatssekretär Matthias Frey (FDP) ausführen wolle.

Frey hatte nach Mertins Tod die Amtsgeschäfte vorübergehend geführt. Fernis war am Montagabend überraschend durch den FDP-Landeshauptausschuss aufgestellt worden. Die Freien Demokraten versuchten, nach tagelangen parteiinternen Querelen Geschlossenheit zu demonstrieren.

In einer Pressemitteilung sagte der neue Justizressortchef Fernis, dass Herbert Mertin ihm große Fußstapfen hinterlassen habe. „Gleichzeitig weiß ich, dass ich ein aufgeräumtes Haus mit hoch motivierten Mitarbeitern übernehme“, so der Liberale. Als Justizminister werde er die Unabhängigkeit der Justiz verteidigen.

Vor der Vereidigung gedachte der Landtag Herbert Mertin. Landtagspräsident Hering würdigte den Koblenzer als „einen Glücksfall für unser Land“. Hering sagte: „Für Streit ob des Streites willen war der Jurist, FDP-Politiker und langjährige Justizminister nicht zu haben.“ Mertin war am 21. Februar im Alter von 66 Jahren in Koblenz gestorben.

Auch dem verstorbenen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, gedachte das Parlament. Hering lobte Vogel als eine „moralische Instanz“, „seine Stimme, sein Rat, seine Menschlichkeit werden uns fehlen“, so der Landtagspräsident. Vogel war am 2. März im Alter von 92 Jahren in Speyer gestorben.

i Steven Wink, neuer FDP-Fraktionsvoritzender, nimmt an der Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz teil. Arne Dedert/dpa

Vor der Landtagssitzung hatte die FDP-Fraktion Steven Wink einstimmig als neuen Vorsitzenden gewählt, wie Fraktionssprecher Jascha Engelhardt mitteilte. Der 40-jährige Pfälzer Wink, bisher Vize-Fraktionschef, folgt damit auf Fernis.

Wink sagte nach seiner Wahl, eine aktive Wirtschaftspolitik und solide Staatsfinanzen seien die Grundlage für ein funktionierendes Land. Als Freie Demokraten dürfe man sich aber nicht nur auf diese Politikbereiche beschränken. Es sei der Anspruch „beste Bildung von der Kita bis zur Universität zu ermöglichen“, so der Pfälzer. Wink sitzt seit 2016 im Landtag und lebt mit seiner Familie in Pirmasens.

Auch Parlamentsgeschäftsführer Marco Weber galt als Kandidat

Als aussichtsreicher Kandidat für den Fraktionsvorsitz galt außerdem der Parlamentarische Geschäftsführer und Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Marco Weber. Weber bleibt nach Angaben der Fraktion Parlamentsgeschäftsführer.