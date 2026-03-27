Zwei entscheidende Termine stehen der umstrittenen Pflegekammer Rheinland-Pfalz bevor: Die Mitgliederbefragung zur Zukunft der Kammer endet am 2. April. Und am 31. März verkündet das Verwaltungsgericht Koblenz Urteile über geforderte Beiträge.
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Der umstrittenen Pflegekammer Rheinland-Pfalz stehen in nächster Zeit zwei wichtige Stichtage bevor: Am 2. April endet die aktuell laufende, von Kritik begleitete Mitgliederbefragung zur Zukunft der Kammer. Zusammenfassend gesagt, dreht sich diese Umfrage darum, ob die bei vielen ihrer eigenen Mitgliedern so unbeliebten Berufsvertretung überhaupt noch fortbestehen soll.