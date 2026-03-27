Umfrage und Urteilsverkündung Pflegekammer RLP steht vor zwei wichtigen Stichtagen Anke Mersmann 27.03.2026, 16:00 Uhr

i Eine Physiotherapeutin hält die Hand einer Pflegeheimbewohnerin (Symbolfoto). Pflegefachkräfte in Rheinland-Pfalz stimmen derzeit über die Zukunft der Pflegekammer ab - und es steht eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz über Beitragsforderungen der Kammer an. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Zwei entscheidende Termine stehen der umstrittenen Pflegekammer Rheinland-Pfalz bevor: Die Mitgliederbefragung zur Zukunft der Kammer endet am 2. April. Und am 31. März verkündet das Verwaltungsgericht Koblenz Urteile über geforderte Beiträge.

Der umstrittenen Pflegekammer Rheinland-Pfalz stehen in nächster Zeit zwei wichtige Stichtage bevor: Am 2. April endet die aktuell laufende, von Kritik begleitete Mitgliederbefragung zur Zukunft der Kammer. Zusammenfassend gesagt, dreht sich diese Umfrage darum, ob die bei vielen ihrer eigenen Mitgliedern so unbeliebten Berufsvertretung überhaupt noch fortbestehen soll.







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