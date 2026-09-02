Eine Reiterin stürzt von ihrem Pferd, nachdem ein Traktor mit hohem Tempo vorbeifährt. Der Fahrer verschwindet - und die Polizei sucht nun Zeugen.

Kopscheid (dpa/lrs) – Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist es zu einem ungewöhnlichen Unfall zwischen einer Reiterin und einem Traktor gekommen. Dabei wurde die Frau nach Angaben der Polizei verletzt.

Wie die Beamten mitteilten, war die Reiterin am Dienstagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg zwischen Kopscheid und Lichtenborn unterwegs. Der Traktor soll dabei mit hohem Tempo und geringem Abstand an ihr vorbeigefahren sein. Daraufhin begann das Pferd auszutreten. Die Frau stürzte schließlich von dem Tier und zog sich Verletzungen zu.

Der Traktorfahrer hielt nach dem Unfall den Angaben zufolge nicht an, sondern fuhr weiter auf ein nahegelegenes Feld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Traktorfahrer machen können.