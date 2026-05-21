Viele Betroffene
Pfefferspray an Schule: 15 Personen ins Krankenhaus gebracht
Reizstoffalarm an Schule in Trier
Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt.
Harald Tittel. DPA

An einer Trierer Schule wird Pfefferspray versprüht. Mehr als 90 Schüler und Schülerinnen werden untersucht. Mehrere müssen ins Krankenhaus.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) - 15 Schülerinnen und Schüler sind nach aktuellen Erkenntnissen durch den Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Trier verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr als 90 Schüler wurden an einer Sammelstelle der Schule erstversorgt, wie die Polizei mitteilte. 

Das Reizgas sei am Morgen im Bereich eines Flures und Treppenhauses in dem Gymnasium in einem Trier Stadtteil versprüht worden. «Der Flur und das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr belüftet, sodass die Räumlichkeiten anschließend regulär genutzt werden konnten», hieß es. Zu den Hintergründen sei bislang nichts bekannt. Auch der Tatverdächtige sei bislang unbekannt, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260521-930-110783/3

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