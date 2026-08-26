Nach einem Unfall flüchtet ein junger Autofahrer zu Fuß - und versteckt sich dann in einem Schuppen. Wie die Polizei ihm auf die Spur kam.

Kirchen/Offhausen (dpa/lrs) – Ein 22-Jähriger ist nach einem Unfall im Kreis Altenkirchen geflüchtet – und schließlich mit Hilfe eines Polizeihubschraubers in einem Schuppen aufgespürt worden. Es stellte sich dann laut Polizei heraus: Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem bemerkten die Beamten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Betzdorf hatte der 22-Jährige außerdem geringe Mengen verbotener Betäubungsmittel dabei. Und: Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Unfallfahrzeug am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in einer sozialen Einrichtung in Kirchen gestohlen worden war.

Über die Flucht schrieb die Polizei: Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten am Dienstagabend ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet. Als der Rettungsdienst eintraf, sei ein Mann zu Fuß in Richtung Kirchen-Offhausen geflüchtet. Die Polizei fahndete dann unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm.

Gegen 22.30 Uhr entdeckte die Hubschrauberbesatzung den Flüchtigen. Doch der 22-Jährige lief erneut weg und versteckte sich den Angaben zufolge in einem Schuppen. Mit Hilfe des Suchscheinwerfers des Hubschraubers wurde er dort entdeckt – und schließlich festgenommen.