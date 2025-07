Per Haftbefehl gesuchter Rollerdieb in Völklingen gefasst

In der Nacht schiebt ein 26-Jähriger einen Motorroller neben sich her. Bei seiner Kontrolle machen die Polizisten eine Entdeckung.

Völklingen (dpa/lrs) – Die Polizei hat im saarländischen Völklingen einen mit Haftbefehl gesuchten Motorrollerdieb ertappt. Der 26-Jährige schob nachts das Vehikel neben sich her. Bei einer Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass er den Roller gestohlen hatte und schon zuvor per Haftbefehl gesucht worden war. Die Beamten verhafteten den jungen Mann, brachten ihn erst in eine Polizeizelle und dann zum Gefängnis in Ottweiler. Der «glückliche Eigentümer» bekam seinen entwendeten Motorroller zurück, ergänzte die Polizei. Zum Grund des Haftbefehls machte sie keine Angaben.