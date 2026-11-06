Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Paul Nebel verlängert. Über die neue Vertragsdauer machten die Rheinhessen keine Angaben. Er freue sich, das Vertrauen zu genießen und den gemeinsamen Weg fortsetzen zu können. «Ich bin hochmotiviert dieses Vertrauen mit Leistung zurückzuzahlen und alles für den Verein und die Fans zu geben», sagte Nebel einen Tag vor dem Spiel gegen Meister FC Bayern München.

Der 24-Jährige war vor einem Jahr von Julian Nagelsmann in die DFB-Auswahl berufen worden, hatte aber kein Spiel absolviert. Nach einer guten Saison zog er sich im Sommer eine Adduktorenverletzung zu und stieg erst verspätet ins Spielgeschehen ein. Mittlerweile ist der rechte Flügelspieler auf dem Weg zurück zu alter Klasse.

Seit über zehn Jahren im Verein

Nebel durchlief sämtliche Jugendabteilungen des Vereins und trägt bereits seit mehr als zehn Jahren das FSV-Trikot. Unterbrochen wurde dies nur durch eine zweijährige Leihe zum Karlsruher SC. Für die Mainzer bestritt Nebel bisher 78 Bundesligaspiele und wurde zehnmal in der Conference League eingesetzt.

«Paul ist das Paradebeispiel dafür, wie sich ein Spieler aus unserem eigenen NLZ mit viel Herzblut, Geduld und Bodenständigkeit zu einem sehr wichtigen Spieler für unsere Bundesligamannschaft entwickeln kann», sagte Sportdirektor Niko Bungert.