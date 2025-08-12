In einer Fachklinik legt ein Patient Feuer in seinem Zimmer. Er und eine weitere Person werden leicht verletzt, ein Teil des Gebäudes musste geräumt werden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Andernach (dpa/rs) – Ein Patient hat in seinem Zimmer der Rhein-Mosel-Fachklinik ein Feuer angezündet. Ein Teil der Klinik musste evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der Verursacher als auch eine unbeteiligte Person wurden leichtverletzt. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die in Brand geratenen Gegenstände verursachten eine starke Rauchentwicklung, sodass ein Teil des Gebäudes geräumt werden musste. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu bekämpfen und das Gebäude zu lüften. Anschließend konnten die Patienten in ihre Zimmer zurückkehren. Die Schäden am Gebäude sind nach Polizeiangaben gering.