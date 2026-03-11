Die Zusammenarbeit soll zwischen Hochschulen, Vereinen und Unternehmen entstehen. Ein Besuch in der Ukraine ist geplant – sobald es die Sicherheitslage zulässt.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz geht eine Partnerschaft mit einer Region in der Ukraine ein. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und die Gouverneurin der Region Winnyzja, Natalja Sabolotna, unterzeichneten in Mainz eine Kooperationsvereinbarung. Rheinland-Pfalz stehe weiterhin fest an der Seite der Ukraine und unterstütze ihren Weg, Mitglied der EU zu werden, erklärte der Regierungschef.

«Ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit konkrete Ergebnisse für beide Regionen bringen und einen wichtigen Beitrag zur europäischen Zukunft der Ukraine leisten wird», sagte die Gouverneurin. «Es ist uns wichtig, nicht nur auf die Herausforderung des Krieges zu reagieren, sondern auch gemeinsam eine Grundlage für den Wiederaufbau, die Modernisierung und die nachhaltige Entwicklung von Winnyzja zu schaffen.»

Die Zusammenarbeit sei praxisnah angelegt und Ausdruck einer aktiven, verlässlichen und gleichberechtigten Kooperation, teilte die Landesregierung mit. Sie schaffe Räume für Austausch zwischen Verwaltungen, Hochschulen, Schulen, Vereinen und Unternehmen. Nach der ukrainischen Delegationsreise sei ein Gegenbesuch in Winnyzja vorgesehen, sobald es die Sicherheitslage zulässt.