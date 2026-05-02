Weg für neue GroKo in RLP frei
Parteitage: Schweitzer überwältigt, Schnieder demütig
Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erhielt beim SPD-Parteitag im rheinhessischen Nieder-Olm lange Beifall von sei
Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erhielt beim SPD-Parteitag im rheinhessischen Nieder-Olm lange Beifall von seiner Partei - trotz verlorener Landtagswahl.
Hannes P. Albert/dpa

Nach dem Wahlsieg bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl gibt es bei der CDU volle Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Auch die Genossen nicken das Papier ab. Die schmerzhafte Aufarbeitung der Wahlniederlage steht der SPD allerdings noch bevor.

Lesezeit 4 Minuten
Rheinland-Pfalz wird künftig von einer schwarz-roten Koalition regiert. Zwei Tage nach der Einigung haben die Parteitage von CDU und SPD am Samstag dem Koalitionsvertrag der neuen GroKo zugestimmt. Bei beiden fiel das Votum deutlich aus.

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