Weg für neue GroKo in RLP frei Parteitage: Schweitzer überwältigt, Schnieder demütig Bastian Hauck

Sebastian Stein 02.05.2026, 18:46 Uhr

i Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erhielt beim SPD-Parteitag im rheinhessischen Nieder-Olm lange Beifall von seiner Partei - trotz verlorener Landtagswahl. Hannes P. Albert/dpa

Nach dem Wahlsieg bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl gibt es bei der CDU volle Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Auch die Genossen nicken das Papier ab. Die schmerzhafte Aufarbeitung der Wahlniederlage steht der SPD allerdings noch bevor.

Rheinland-Pfalz wird künftig von einer schwarz-roten Koalition regiert. Zwei Tage nach der Einigung haben die Parteitage von CDU und SPD am Samstag dem Koalitionsvertrag der neuen GroKo zugestimmt. Bei beiden fiel das Votum deutlich aus.







Artikel teilen

Artikel teilen