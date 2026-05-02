Nach dem Wahlsieg bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl gibt es bei der CDU volle Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Auch die Genossen nicken das Papier ab. Die schmerzhafte Aufarbeitung der Wahlniederlage steht der SPD allerdings noch bevor.
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Rheinland-Pfalz wird künftig von einer schwarz-roten Koalition regiert. Zwei Tage nach der Einigung haben die Parteitage von CDU und SPD am Samstag dem Koalitionsvertrag der neuen GroKo zugestimmt. Bei beiden fiel das Votum deutlich aus.