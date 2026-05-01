Gastbeitrag zur Wirtschaft Wer übernimmt im Handwerk? Chancen für eine Region Ralf Hellrich 01.05.2026, 06:00 Uhr

i Ob ein Investor oder ein echter Nachfolger einen Handwerksbetrieb übernimmt, kann sich auf eine ganze Region auswirken. Frank Hammerschmidt. picture alliance/dpa

Zahlreiche Handwerksbetriebe stehen in der Region in den kommenden Jahren vor der Übergabe. Wie weitreichend die Entscheidung ist, wer übernimmt, und wie die Handwerkskammer dabei unterstützen kann, erläutert der Hauptgeschäftsführer der HwK Koblenz.

In der Region Koblenz und Mittelrhein stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Handwerksbetriebe vor der Übergabe. Bäckereien, Fleischereien, Tischlerbetriebe, Dachdecker und Elektrobetriebe mit eingespielten Teams, treuen Kundenstämmen und solider Ertragslage suchen Nachfolgerinnen und Nachfolger.







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