Gastbeitrag zur Wirtschaft
Wer übernimmt im Handwerk? Chancen für eine Region
Ob ein Investor oder ein echter Nachfolger einen Handwerksbetrieb übernimmt, kann sich auf eine ganze Region auswirken.
Ob ein Investor oder ein echter Nachfolger einen Handwerksbetrieb übernimmt, kann sich auf eine ganze Region auswirken.
Frank Hammerschmidt. picture alliance/dpa

Zahlreiche Handwerksbetriebe stehen in der Region in den kommenden Jahren vor der Übergabe. Wie weitreichend die Entscheidung ist, wer übernimmt, und wie die Handwerkskammer dabei unterstützen kann, erläutert der Hauptgeschäftsführer der HwK Koblenz.

Lesezeit 2 Minuten
In der Region Koblenz und Mittelrhein stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Handwerksbetriebe vor der Übergabe. Bäckereien, Fleischereien, Tischlerbetriebe, Dachdecker und Elektrobetriebe mit eingespielten Teams, treuen Kundenstämmen und solider Ertragslage suchen Nachfolgerinnen und Nachfolger.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten