Zahlreiche Handwerksbetriebe stehen in der Region in den kommenden Jahren vor der Übergabe. Wie weitreichend die Entscheidung ist, wer übernimmt, und wie die Handwerkskammer dabei unterstützen kann, erläutert der Hauptgeschäftsführer der HwK Koblenz.
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In der Region Koblenz und Mittelrhein stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Handwerksbetriebe vor der Übergabe. Bäckereien, Fleischereien, Tischlerbetriebe, Dachdecker und Elektrobetriebe mit eingespielten Teams, treuen Kundenstämmen und solider Ertragslage suchen Nachfolgerinnen und Nachfolger.