Sechs Wochen nach Landtagswahl Nach Einigung: CDU und SPD stimmen Koalitionsvertrag zu Bastian Hauck 02.05.2026, 11:03 Uhr

i Für den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) gab es bei einem "kleinen" CDU-Parteitag in Mainz viel Applaus und Beifallsbekundung. Die rheinland-pfälzische CDU hatte die Landtagswahl am 22. März mit 31 Prozent gewonnen. Boris Roessler. Boris Roessler/dpa

Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht. Am Samstag haben die künftigen Regierungsparteien bei Parteitagen in Mainz und Nieder-Olm das Wort. Wie die Abstimmung bei den Christ- und Sozialdemokraten ausfiel.

Die rheinland-pfälzische CDU hat bei einem „kleinen“ Parteitag in Mainz-Finthen am Samstagmorgen dem ausverhandelten Koalitionsvertrag von CDU und SPD einstimmig zugestimmt. Rund 120 Delegierte und weitere 30 Gäste kamen nach CDU-Angaben in einem Mainzer Hotel zu einem kurzen Landesparteiausschuss, der nach etwas mehr als einer Stunde zu Ende war, zusammen.







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