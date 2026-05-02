Sechs Wochen nach Landtagswahl
Nach Einigung: CDU und SPD stimmen Koalitionsvertrag zu
Für den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) gab es bei einem "kleinen" CDU-Parteitag in Mainz viel Applaus u
Für den designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) gab es bei einem "kleinen" CDU-Parteitag in Mainz viel Applaus und Beifallsbekundung. Die rheinland-pfälzische CDU hatte die Landtagswahl am 22. März mit 31 Prozent gewonnen.
Boris Roessler. Boris Roessler/dpa

Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht. Am Samstag haben die künftigen Regierungsparteien bei Parteitagen in Mainz und Nieder-Olm das Wort. Wie die Abstimmung bei den Christ- und Sozialdemokraten ausfiel.

Lesezeit 2 Minuten
Die rheinland-pfälzische CDU hat bei einem „kleinen“ Parteitag in Mainz-Finthen am Samstagmorgen dem ausverhandelten Koalitionsvertrag von CDU und SPD einstimmig zugestimmt. Rund 120 Delegierte und weitere 30 Gäste kamen nach CDU-Angaben in einem Mainzer Hotel zu einem kurzen Landesparteiausschuss, der nach etwas mehr als einer Stunde zu Ende war, zusammen.

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