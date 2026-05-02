Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht. Am Samstag haben die künftigen Regierungsparteien bei Parteitagen in Mainz und Nieder-Olm das Wort. Wie die Abstimmung bei den Christ- und Sozialdemokraten ausfiel.
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Die rheinland-pfälzische CDU hat bei einem „kleinen“ Parteitag in Mainz-Finthen am Samstagmorgen dem ausverhandelten Koalitionsvertrag von CDU und SPD einstimmig zugestimmt. Rund 120 Delegierte und weitere 30 Gäste kamen nach CDU-Angaben in einem Mainzer Hotel zu einem kurzen Landesparteiausschuss, der nach etwas mehr als einer Stunde zu Ende war, zusammen.