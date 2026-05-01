Meinung zur GroKo in RLP Das Land braucht ein Team Lars Hennemann 01.05.2026, 12:47 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Die Konstruktion der neuen Mainzer Koalition wirft Fragen auf. Viel Zeit, sie zu beantworten, hat Schwarz-Rot nicht. Vor allem die Wirtschaft braucht endlich Lösungen, kommentiert unser Chefredakteur Lars Hennemann.

Rheinland-Pfalz. Das größte Märchen, das in Zeiten der Bildung von Koalitionen regelmäßig erzählt wird, ist das, dass es zuallererst um Inhalte gehe. Eine Erzählung, die durch Wiederholung leider nicht weniger unwahr wird. Auch die nun sichtbare Architektur des neuen Bündnisses in Mainz spricht eine andere, leider nur allzu bekannte Sprache.







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