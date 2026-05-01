Mauscheleien bei Schulsoftware
Mainzer Bildungsministerium droht eine Klagewelle
Im Mainzer Bildungsministerium soll es bei Ausschreibungen zu Manipulationen gekommen sein. Im Zentrum steht ein Abteilungsleite
Im Mainzer Bildungsministerium soll es bei Ausschreibungen zu Manipulationen gekommen sein. Im Zentrum steht ein Abteilungsleiter, der bei der Vergabe von Schulsoftware einen Anbieter gegen die Vorschriften begünstigt haben soll. Jetzt wollen die Mitbewerber, die nicht zum Zug gekommen sind, möglicherweise Schadenersatz einklagen.
Bastian Hauck

Im Mainzer Bildungsministerium soll ein Spitzenbeamter eine Ausschreibung zugunsten eines Anbieters manipuliert haben. Jetzt wollen die Mitbewerber juristische Schritte gegen die Behörde einleiten. Es geht auch um potenzielle Schadenersatzansprüche.

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Dem Mainzer Bildungsministerium droht eine Klagewelle. In dem mutmaßlich manipulierten Vergabeverfahren zu Schulsoftware wollen die drei Mitbewerber, die nicht zum Zug gekommen sind, jetzt auch juristische Mittel ausschöpfen, um gegen die Behörde vorzugehen.

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