Im Mainzer Bildungsministerium soll ein Spitzenbeamter eine Ausschreibung zugunsten eines Anbieters manipuliert haben. Jetzt wollen die Mitbewerber juristische Schritte gegen die Behörde einleiten. Es geht auch um potenzielle Schadenersatzansprüche.
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Dem Mainzer Bildungsministerium droht eine Klagewelle. In dem mutmaßlich manipulierten Vergabeverfahren zu Schulsoftware wollen die drei Mitbewerber, die nicht zum Zug gekommen sind, jetzt auch juristische Mittel ausschöpfen, um gegen die Behörde vorzugehen.