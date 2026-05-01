Opernpremiere Koblenz Weltpolitik als Oper Claus Ambrosius 01.05.2026, 00:00 Uhr

i Am 9. Mai ist die "Koblenzer Trilogie" mit Opern des US-Komponisten John Adams (links) komplett: Intendant Markus Dietze führt Regie in "Antony and Cleopatra". Deborah O'Grady/Matthias Baus

Großes Musiktheater im Theaterzelt: Mit John Adams’ „Antony and Cleopatra“ stemmt das Theater Koblenz eine außergewöhnlich anspruchsvoll zu realisierende Oper – ein Werk zwischen politischem Drama, Klangrausch und szenischer Herausforderung.

Als kleineres Haus zwischen den großen Zentren gibt es für Theater wie das in Koblenz selten Gelegenheit, überregional für Aufmerksamkeit zu sorgen. Doch mit einem Repertoireschwerpunkt, den man einem solchen kleineren Haus eher nicht zutraut, richtet sich der Blick dann doch nach Koblenz: ganz besonders etwa bei den aufwendigen Produktionen zweier Opern des US-amerikanischen Komponisten John Adams, „Doctor Atomic“ (2019) und „Nixon in China“ ...







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