Leseaktion Koblenz Koblenz liest einen Überraschungsbestseller Claus Ambrosius 02.05.2026, 00:00 Uhr

i Die in Mainz lebende Autorin Elena Fischer hat mit "Paradise Garden" 2023 einen Überraschungserfolg gelandet - ihr Debütroman wird durch "Koblenz liest ein Buch" in den kommenden Wochen zum Stadtgespräch. Julia Sellmann/Diogenes Verlag

Zwischen Schreibpause und Durchbruch: Elena Fischer fand über Umwege zur Literatur. Ihr Roman „Paradise Garden“ steht nun im Zentrum von „Koblenz liest ein Buch“. Ein Gespräch über Herkunft, Schreiben und Resonanz.

Elena Fischer hat eines der ungewöhnlichsten literarischen Debüts der vergangenen Jahre hingelegt: Zunächst hat sie Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft sowie Filmwissenschaft in Mainz studiert, wo sie heute noch immer lebt. Doch zwischen der ersten Begeisterung für das Schreiben und ihrem Romandebüt 2023 mit „Paradise Garden“ hat das Schicksal mit ihr noch ein paar Extrarunden gedreht, die sich rückblickend aber gelohnt haben: Die ...







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