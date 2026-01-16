Nach Wahlausschuss-Beschluss Panne für CDU: 21 Kandidaten für Wahl nicht zugelassen Bastian Hauck

Anke Mersmann 16.01.2026, 14:31 Uhr

i Bei keiner der zwölf Listen für die Landtagswahl sind so viele Kandidaten durchgefallen wie bei der CDU. 7 Bewerber und 14 Ersatzkandidaten seien auf der eingereichten Liste gestrichen worden, teilte der Landeswahlleiter mit. Das dürfte CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Gordon Schnieder alles andere als freuen. Harald Tittel/dpa

21 CDU-Kandidaten dürfen nicht zur Landtagswahl antreten, weil Unterlagen fehlten. Die SPD spricht von „Führungsversagen“, die CDU gibt sich gelassen. Doch was bedeutet das für den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz?

21 Kandidatinnen und Kandidaten der CDU sind nicht für die Landtagswahl zugelassen - so viele wie bei keiner anderen Partei, die bei der Landtagswahl im März antreten. Weil notwendige Unterlagen fehlten, hat der Wahlausschuss diese Bewerber nicht zugelassen, wie das Statistische Landesamt (Stala) unserer Zeitung bestätigt.







