21 CDU-Kandidaten dürfen nicht zur Landtagswahl antreten, weil Unterlagen fehlten. Die SPD spricht von „Führungsversagen“, die CDU gibt sich gelassen. Doch was bedeutet das für den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz?
21 Kandidatinnen und Kandidaten der CDU sind nicht für die Landtagswahl zugelassen - so viele wie bei keiner anderen Partei, die bei der Landtagswahl im März antreten. Weil notwendige Unterlagen fehlten, hat der Wahlausschuss diese Bewerber nicht zugelassen, wie das Statistische Landesamt (Stala) unserer Zeitung bestätigt.