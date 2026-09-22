Das Verkaufsareal wächst nach der umfassenden Modernisierung vor sieben Jahren weiter. Für die Region bedeutet der Ausbau die Schaffung neuer Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Eine Verkaufsfläche so groß wie vier Fußballfelder: In Zweibrücken soll das Fashion Outlet mit zahlreichen Modegeschäften auf rund 29.500 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. Wie der Betreiber mitteilte, sei die Baugenehmigung nun erteilt worden. Der Start der Bauarbeiten sei bereits für Oktober geplant.

Nach Unternehmensangaben sollen in einer ersten Ausbaustufe rund 350 neue Arbeitsplätze im Einzelhandel sowie in zahlreichen Dienstleistungs- und Servicebereichen im Umfeld des Outlets entstehen. Bislang ist die Verkaufsfläche rund 21.000 Quadratmeter groß und beherbergt rund 120 Mode- und Schuhgeschäfte mit zahlreichen Bekleidungsmarken.

In den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Verwaltung sind bislang den Angaben zufolge über 1.255 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2019 war das Outlet umfassend modernisiert worden. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Nato-Flughafens und wurde 2001 eröffnet.