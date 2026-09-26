Ungewöhnlicher Einsatz
Organspende gefunden: Polizei überbringt gute Nachricht
Polizei macht Empfängerin von Organspende ausfindig
Die Empfängerin konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. (Symbolbild)
Michael Kappeler. DPA

Eine Universitätsklinik in Bingen hat eine neue Leber für eine Frau - doch die ist telefonisch nicht zu erreichen. Mitten in der Nacht springt die Polizei ein.

Lesezeit 1 Minute

Bingen (dpa) – In Bingen ist die Polizei zu einem eher ungewöhnlichen wenngleich dringlichen Einsatz ausgerückt. In einer Universitätsklinik war ein geeignetes Spenderorgan für eine 65-Jährige eingegangen, wie die Polizei mitteilte – das Krankenhaus konnte die Frau jedoch telefonisch nicht erreichen. Da es in solchen Fällen schnell gehen muss, fuhren Beamte noch in der Nacht zur Wohnanschrift der Frau, wo sie deren Sohn aus dem Bett klingeln und klopfen konnten. Dieser informierte seine Mutter unverzüglich. Die Frau, die eine neue Leber braucht, machte sich auf den Weg ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-746932/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten