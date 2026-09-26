Eine Universitätsklinik in Bingen hat eine neue Leber für eine Frau - doch die ist telefonisch nicht zu erreichen. Mitten in der Nacht springt die Polizei ein.

Bingen (dpa) – In Bingen ist die Polizei zu einem eher ungewöhnlichen wenngleich dringlichen Einsatz ausgerückt. In einer Universitätsklinik war ein geeignetes Spenderorgan für eine 65-Jährige eingegangen, wie die Polizei mitteilte – das Krankenhaus konnte die Frau jedoch telefonisch nicht erreichen. Da es in solchen Fällen schnell gehen muss, fuhren Beamte noch in der Nacht zur Wohnanschrift der Frau, wo sie deren Sohn aus dem Bett klingeln und klopfen konnten. Dieser informierte seine Mutter unverzüglich. Die Frau, die eine neue Leber braucht, machte sich auf den Weg ins Krankenhaus.