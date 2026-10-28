Es gibt Neues zu den noch jungen Opernfestspielen im Saarland. Wie es 2027 weiter geht - und welcher neuer Partner im Boot ist.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Neue Oper am neuen Ort: Die Opernfestspiele im Saarland gehen 2027 mit Giacomo Puccinis «Tosca» am Europa-Sender Berus an den Start. Vom 19. bis 29. August werde es sechs Vorstellungen mit jeweils 1.750 Plätzen geben, kündigte Festspielleiter Joachim Arnold an.

Dafür habe man als neuen Partner die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern gewonnen: Diese Zusammenarbeit bedeute für die Opernfestspiele «eine Stärkung ihres musikalischen Profils und damit eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Festivals».

Die Deutsche Radio Philharmonie ist eines der großen Rundfunk-Sinfonieorchester der ARD, gemeinsam getragen vom Saarländischen Rundfunk (SR) und Südwestrundfunk (SWR). Die Neu-Inszenierung von «Tosca», die der Berliner Regisseur Thilo Reinhardt übernehme, solle auch im Sommer 2028 gespielt werden, sagte Arnold.

Neuer Spielort als Chance

Die Opernfestspiele wechseln ab nächstem Jahr vorübergehend auf das Gelände an der ehemaligen Sendeanlage des Europasenders Europe 1 bei Berus (Gemeinde Überherrn).

Die Bergehalde Ensdorf, auf der die Festspiele seit 2024 am Saarpolygon inszeniert wurden, stehe wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich mindestens fünf Jahre nicht zur Verfügung, sagte Arnold.

Der neue Spielort sei eine Chance, um das szenische Profil der Opernfestspiele weiterzuentwickeln. Die Sendehalle Europe 1 wurde 1945/1955 erbaut. Die muschelförmige Halle gilt als Verquickung von seinerzeit modernster Radiotechnik und avantgardistischer Architektur.

Arnold verspricht: «Ganz großes Kino»

Der Sendebetrieb war Ende 2019 eingestellt worden. Arnold sagte: «Auch an diesem irren Gebäude mit über 80 Metern Breite werden wir ganz großes Kino spielen!» Der Vorverkauf ist gestartet.

Bisher gibt es die Opernfestspiele am Saarpolygon auf der Bergehalde in Ensdorf: Das ist eine rund 30 Meter hohe Großskulptur aus Stahl, die als das zentrale Denkmal zum Ende des Bergbaus im Saarland errichtet wurde.

2024 und 2025 gab es dort die «Zauberflöte», in diesem Jahr stand das Musical «West Side Story» auf dem Programm. Bei der «Zauberflöte» seien rund 25.000 Besucher in zwei Jahren gezählt worden, zur «West Side Story» kamen rund 17.000 Besucher, wie Arnold sagte.