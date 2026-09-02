Shida Bazyar wollte als Jugendliche nur weg aus dem Hunsrück. Nun führt sie ihr neuer Roman „Die Lücken“ zurück in ihren Geburtsort – und auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Ein Gespräch über Geschichte, Heimat und Literaturpreise.
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Als Jugendliche konnte Shida Bazyar es kaum erwarten, den Hunsrück zu verlassen. Für ihren neuen Roman aber ließ ihr Geburtsort Hermeskeil sie nicht mehr los: „Die Lücken“, eine literarische Spurensuche durch 90 Jahre deutscher Geschichte im fiktiven Hunsrückort Heimesdorf – erscheint am 3.