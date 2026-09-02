Literatur aus RLP Shida Bazyar: Der Hunsrück lässt sie nicht los Claus Ambrosius 02.09.2026, 11:48 Uhr

i Drei Romane, drei Erfolge: Mit ihrem neuen Werk „Die Lücken“, einer Geschichte über 90 Jahre deutscher Geschichte rund um ein Hunsrückdorf, steht die in Hermeskeil geborene Schriftstellerin Shida Bazyar (Jahrgang 1988) auf der Langliste des Deutschen Buchpreises. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Shida Bazyar wollte als Jugendliche nur weg aus dem Hunsrück. Nun führt sie ihr neuer Roman „Die Lücken“ zurück in ihren Geburtsort – und auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Ein Gespräch über Geschichte, Heimat und Literaturpreise.

Als Jugendliche konnte Shida Bazyar es kaum erwarten, den Hunsrück zu verlassen. Für ihren neuen Roman aber ließ ihr Geburtsort Hermeskeil sie nicht mehr los: „Die Lücken“, eine literarische Spurensuche durch 90 Jahre deutscher Geschichte im fiktiven Hunsrückort Heimesdorf – erscheint am 3.







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