Meinung zur Klinikreform RLP
Diese Reform schadet allen Bürgern
Christian Kunst
Christian Kunst
Jens Weber

Alle Klinikstandorte sollen erhalten bleiben, sieben sollen zu Regiokliniken werden: Das verspricht Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) bei der Krankenhausreform. „Eine solche Reform schadet letztlich allen Bürgern“, kommentiert Christian Kunst

Lesezeit 2 Minuten
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft in der rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik schon lange eine große Lücke. Daran hat sich mit dem Regierungswechsel wenig geändert – kaum verwunderlich, da das Gesundheitsministerium in Person von Clemens Hoch weiter fest in SPD-Hand ist.
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