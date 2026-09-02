Meinung zur Klinikreform RLP Diese Reform schadet allen Bürgern Christian Kunst 02.09.2026, 11:55 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

Alle Klinikstandorte sollen erhalten bleiben, sieben sollen zu Regiokliniken werden: Das verspricht Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) bei der Krankenhausreform. „Eine solche Reform schadet letztlich allen Bürgern“, kommentiert Christian Kunst

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft in der rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik schon lange eine große Lücke. Daran hat sich mit dem Regierungswechsel wenig geändert – kaum verwunderlich, da das Gesundheitsministerium in Person von Clemens Hoch weiter fest in SPD-Hand ist.







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