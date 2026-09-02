„Die elektronische Patientenakte kann Leben retten“
Es gibt sie für jeden, es stehen lebenswichtige Dinge drin, doch kaum einer weiß richtig darüber Bescheid: Unsere Zeitung sprach mit Sonja Müller, die ehrenamtlich über die elektronische Patientenakte aufklärt.
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Die elektronische Patientenakte – kurz ePA – gibt es zwar seit 2021, aber erst seit Anfang 2025 wird sie für alle gesetzlich Versicherten in Deutschland automatisch angelegt. Doch viele wissen noch nicht, wie sie funktioniert, welche Vorteile sie bietet und wie man sie einrichtet.