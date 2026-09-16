Schau im Frankfurter Städel Maria Magdalena: Jüngerin, Sünderin, Büßerin Christian Huther 16.09.2026, 18:25 Uhr

i Ungewohnter Anblick: Die spanische Künstlerin Nieves González zeigt Maria Magdalena in „La sfida“ („Die Herausforderung“, hier im Ausschnitt) mit knallroter Daunenjacke als moderne und selbstbewusste Frau. Nieves González. Leihgabe aus Privatbesitz

Es gibt wohl kaum eine Figur, die über die Jahrhunderte mit so unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen wurde, die so wandelbar war wie Maria Magdalena. Das Städel widmet der Heiligen nun eine eigene Werkschau – und eröffnet ganz neue Perspektiven.

Ihre Haare sind aufgelöst, ihre Bekleidung ist spärlich, aber im Hintergrund sind Kreuz und Totenschädel zu sehen. So widersprüchlich zwischen Sünderin und Büßerin wird Maria Magdalena oft dargestellt. Doch das stimmt nicht mit ihrer Rolle in der Bibel überein als Jüngerin Jesu, als Zeugin der Leidensgeschichte und der Auferstehung.







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