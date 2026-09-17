Noch ein Geistlicher beurlaubt
Hat Trierer Bistumspriester Spendengeld veruntreut?
Ein Trierer Bistumspriester soll Kirchengelder veruntreut haben. Deshalb wurde er vom Bischof beurlaubt.
Ein Trierer Bistumspriester soll Kirchengelder veruntreut haben. Deshalb wurde er vom Bischof beurlaubt.
Christophe Gateau/dpa

Nicht zum ersten Mal hat der Trierer Bischof jetzt einen seiner Priester wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten beurlaubt. Die Staatsanwaltschaft war bis Dienstag nicht informiert.

Lesezeit 2 Minuten
Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat vergangene Woche einen Priester wegen des Verdachts auf finanzielle Unregelmäßigkeiten „vorläufig beurlaubt“.Was dem katholischen Geistlichen konkret vorgeworfen wird, ist bislang allerdings unklar. Nach Angaben des Bistums war die interne Revision auf den möglichen Fall von Veruntreuung gestoßen.
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