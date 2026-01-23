542.000 Euro an Spenden Oldtimer-Aktion bringt Riesenbetrag für Krebsforschung 23.01.2026, 16:21 Uhr

i Das älteste Auto, das es bei der Aktion je zu gewinnen gab: ein französischer Donnet-Zedel C.I.6 aus dem Jahr 1925. Den 100-jährigen Methusalem spendeten Fabian (links) und Simone Kramer aus Nackenheim am Rhein. Über den Gewinn dieses ganz besonderen Hauptpreises freut sich Reinhold Machate aus Hainburg. Andreas Beyer/Oldtimer Markt

Krebsforschung rettet Leben. Und Krebsforschung kostet viel Geld. Mit seiner alljährlichen Spendenaktion macht das in Mainz erscheinenden Fachmagazin „Oldtimer Markt“ wichtige Forschung möglich. Was G. G. Anderson diesmal damit zu tun hatte.

542.000 Euro haben die Leser von „Oldtimer Markt“ und ihren Schwesterzeitschriften für die Kinderkrebshilfe gespendet. Es ist eines der besten Ergebnisse seit Bestehen der Aktion, die 1990 auf Anregung eines Lesers der in Mainz erscheinenden Fachmagazine aus der Taufe gehoben wurde und bei der seitdem insgesamt fast 12 Millionen Euro zusammengekommen sind.







