542.000 Euro an Spenden: Oldtimer-Aktion bringt Riesenbetrag für Krebsforschung
Krebsforschung rettet Leben. Und Krebsforschung kostet viel Geld. Mit seiner alljährlichen Spendenaktion macht das in Mainz erscheinenden Fachmagazin „Oldtimer Markt“ wichtige Forschung möglich. Was G. G. Anderson diesmal damit zu tun hatte.
542.000 Euro haben die Leser von „Oldtimer Markt“ und ihren Schwesterzeitschriften für die Kinderkrebshilfe gespendet. Es ist eines der besten Ergebnisse seit Bestehen der Aktion, die 1990 auf Anregung eines Lesers der in Mainz erscheinenden Fachmagazine aus der Taufe gehoben wurde und bei der seitdem insgesamt fast 12 Millionen Euro zusammengekommen sind.