Koblenzer Agentur 247GRAD „Ohne Dialog und Augenhöhe wirst du aussortiert“ Lars Hennemann 13.06.2026, 08:00 Uhr

i Agenturalltag bei 247GRAD: Die Firma wurde 2010 als eine der ersten deutschen Social-Media-Agenturen gegründet. Das Kundenportfolio langt heute von regionalen Unternehmen wie der Sparkasse Koblenz oder dem Energieversorger EVM über Banken und Versicherungen bis hin zu internationalen Marken wie DHL Express, Nürburgring oder Hella. Chris Rausch/247GRAD

Wer bei Social Media bestehen will, muss Aufmerksamkeit erzeugen – und zwar nachhaltig. Die Koblenzer Agentur 247GRAD hilft ihren Kunden dabei. Reine Werbung, so die Maxime, geht unter. Wie die Profis Geschichten erzählen, die hängen bleiben.

So ganz normal sind sie nicht bei 247GRAD. Ein verschworenes Kollektiv von einigen Dutzend Menschen, die nur eines wollen: im Social-Media-Zeitalter für sich und ihre Kunden erfolgreich den Unterschied ausmachen. Ein solches Kollektiv vermutet (und findet) man eher in Berlin, Köln, oder Frankfurt.







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