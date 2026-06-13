Wer bei Social Media bestehen will, muss Aufmerksamkeit erzeugen – und zwar nachhaltig. Die Koblenzer Agentur 247GRAD hilft ihren Kunden dabei. Reine Werbung, so die Maxime, geht unter. Wie die Profis Geschichten erzählen, die hängen bleiben.
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So ganz normal sind sie nicht bei 247GRAD. Ein verschworenes Kollektiv von einigen Dutzend Menschen, die nur eines wollen: im Social-Media-Zeitalter für sich und ihre Kunden erfolgreich den Unterschied ausmachen. Ein solches Kollektiv vermutet (und findet) man eher in Berlin, Köln, oder Frankfurt.