Hochkarätige Kunst in Dausenau
15 Annäherungen an den Tod – ganz ohne Schrecken
Spannend ist die Ausstellung auch wegen der vielen unterschiedlichen Zugänge zu der Thematik: Billi Thanner etwa ist in der Kast
Spannend ist die Ausstellung auch wegen der vielen unterschiedlichen Zugänge zu der Thematik: Billi Thanner etwa ist in der Kastorkirche mit einer ihrer „Himmelsleitern“ vertreten, die zu den bekanntesten Werken der Künstlerin zählt.
Stefan Schalles

Viel hochkarätige Kunst im Zusammenspiel mit einem besonderen Ort: In der Kastorkirche in Dausenau blickt eine neue Ausstellung über Kulturen und Jahrhunderte hinweg auf das Lebensende und fragt: Wie geht es danach eigentlich weiter? 

Lesezeit 4 Minuten
Eine nennenswerte Eingewöhnungsphase wird den Besuchern nicht gewährt in dieser Schau, es geht stattdessen gleich mitten hinein in die Thematik mit einer vielgestaltigen Installation (2017) zum Tag des jüngsten Gerichts: Geistliche Würdenträger beten dort andächtig neben den Schmerz geplagten Körpern, werden umrahmt von Bildern, die – je nach Lichteinfall – in wechselnden Motiven auf die sieben Todsünden verweisen.
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