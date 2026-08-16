Neandertaler von Ochtendung? Gefälschte Funde: Was wurde aus RLP-Archäologieskandal? Sebastian Stein 16.08.2026, 06:00 Uhr

i Ein Koblenzer Wissenschaftler soll laut Innenministerium gefundene Schädel absichtlich falsch datiert haben (Symbolfoto). Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Ein Landesarchäologe soll Sensationsfunde an Rhein und Mosel manipuliert haben. Das Verfahren gegen ihn zieht sich hin. Inzwischen nimmt das Land einige Vorwürfe zurück — etwa zur Schlacht von Riol.

Fast zwei Jahre sind inzwischen vergangen, seit das rheinland-pfälzische Innenministerium den Verdacht eines großen archäologischen Betrugs in den eigenen Reihen öffentlich machte. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Ein leitender Beamter, der damalige Landesarchäologe, soll Fundstücke falsch datiert haben.







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