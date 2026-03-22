Vier Namen auf dem Stimmzettel
OB-Wahl in Zweibrücken: Kommt es im April zum Duell?
Zweibrücken
Die sogenannte Rosenstadt Zweibrücken hat rund 33.000 Einwohner. (Archivbild)
Oliver Dietze. DPA

Amtsinhaber Wosnitza tritt erneut an, doch drei Herausforderer möchten ihn ablösen.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Parallel zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stimmt Zweibrücken über den künftigen Oberbürgermeister ab. In der ersten Runde treten heute in der pfälzischen Stadt Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD) und die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) sowie Stadtratsmitglied Christian Hofer (AfD) und der parteilose Atilla Eren an. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit von 50 Prozent erringen, kommt es am 12. April zwischen den beiden Erstplatzierten zur Stichwahl. Die Amtszeit des Oberbürgermeisters beträgt acht Jahre. Amtsinhaber Wosnitza hatte die Wahl 2018 gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:260322-930-848044/1

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Politik

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