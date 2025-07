Wer Burg Eltz besucht, hört um sich herum ein geradezu babylonisches Sprachengewirr – die Burg in einem Seitental der Mosel ist ein international bekanntes Reiseziel. Jetzt belegt ein Social-Media-Ranking die Beliebtheit der Attraktion.

Wer durch die Wälder bei Wierschem (Kreis Mayen-Koblenz) wandert und plötzlich vor ihr steht, dem kann es schon mal den Atem verschlagen: Burg Eltz ist eine Erscheinung, beeindruckend in ihrer Erhabenheit und Schönheit – und weltbekannt. Dass die ungewöhnlich gut erhaltene Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert zu den bekanntesten und beliebtesten Burgen Deutschlands zählt, ist wenig überraschend. Jetzt belegt ein aktuelles Social-Media-Ranking die Ausnahmestellung der Eltz. In dieser Rangliste landet sie nämlich auf Platz drei – lediglich die Wartburg und Schloss Neuschwanstein holten noch mehr Punkte.

Rechtzeitig zu den Tagen, an denen in ganz Deutschland Sommerferien sind, hat das Reisegutscheinportal „Tripz.de“ die Online-Präsenz von mehr als 300 deutschen Burgen und Schlössern auswerten lassen. „Dabei wurde für die Beliebtheit auf vier Social-Media-Plattformen Punkte vergeben. Die daraus resultierende Gesamtpunktzahl entschied über den Rang im Ranking“, heißt es in einer Mitteilung des Portals.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 1208 Punkten sichert sich die Burg Eltz dabei den dritten Platz. Sie punktet laut „Tripz.de“ vor allem mit ihrer Lage und ihrem mittelalterlichen Charme. „Besonders junge Nutzerinnen und Nutzer zeigen sie auf TikTok und Instagram in Ausflugsvideos, Reels oder Naturaufnahmen“, heißt es in der Auswertung.

Auch in anderen Auswertungen belegt die Eltz regelmäßig Spitzenplätze, etwa in der alljährlichen Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands. Im vergangenen Jahr konnte sich die Burg dabei um vier Plätze verbessern und landete knapp in den Top Ten.

Natürlich ist sie in der aktuellen Auswertung von „Tripz.de“ nicht die einzige rheinland-pfälzische Burg mit guter Platzierung. So kann sich die Braubacher Marksburg mit 1130 Punkten auf Platz 19 einordnen, Burg Trifels im Pfälzerwald landet auf Platz 45 (1031 Punkte), Burg Reichenstein am Mittelrhein mit 1011 Punkten auf Platz 49. tim