Ein 27-jähriger Mann soll am 1. Februar 2024 in Koblenz ein Haus angezündet haben – darin: seine eigene Mutter. In dieser Sache ist am Koblenzer Landgericht nun ein Prozess gegen den Mann angelaufen. Laut Anklage konnte die Frau dem Tod vor etwa anderthalb Jahren gerade noch so entkommen. Sie soll zuvor verzweifelt versucht haben, die Flammen in dem Gebäude noch irgendwie zu löschen. Dabei soll sie eine erhebliche Rauchgasintoxikation erlitten haben. Ihr angeklagter Sohn soll diese grausige Tat laut Staatsanwaltschaft im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen haben. Die Anklage lautet laut Medienmitteilung des Landgerichts in Koblenz nun auf versuchten Totschlag und besonders schwere Brandstiftung.

Der 27-jährige Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft in dem gemeinsam mit seiner Mutter bewohnten Haus in Koblenz mit Aceton gleich mehrere Feuer gelegt haben, nachdem er sich zuvor mit ihr um Geld gestritten haben soll. Laut Anklage habe die Frau ihrem Sohn kein Geld geben wollen. Darüber sei der 27-Jährige in der Folge derart verärgert gewesen, dass er seiner Mutter gesagt habe, dass sie dafür nun mit dem Leben bezahlen müsse.

Unmittelbar danach soll er das Haus in Koblenz von innen in Brand gesteckt haben. Laut Anklage sei dies geschehen, um sich an seiner Mutter zu rächen und das Gebäude zu zerstören. Der 27-Jährige habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass seine sich im Haus aufhaltende Mutter den Brand nicht überleben könnte, heißt es in der Anklage. Und weiter, dass ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden sei.

Erste Hilfe rettete Leben

Der 27-jährige Angeklagte sei nach der Feuerlegung umgehend aus dem Haus in Koblenz gestürmt, seine Mutter habe derweil noch panisch versucht, die Flammen wieder auszubekommen. Irgendwann habe aber auch sie laut Anklageschrift das Haus fluchtartig verlassen müssen. Zu diesem Zeitpunkt habe sie jedoch bereits so viele Rauchgase eingeatmet, dass sie vor dem Haus sofort kollabiert sei, hieß es weiter. Und nur aufgrund unmittelbarer Erste-Hilfe-Maßnahmen habe ihr Leben laut Anklage gerettet werden können.

Beim Prozessauftakt war am Donnerstagmorgen in Saal 102 des Koblenzer Landgerichts lediglich die Anklageschrift verlesen worden. Der 27-Jährige wird in Koblenz von Rechtsanwältin Marion Faust verteidigt. Der Angeklagte saß eine Weile in Untersuchungshaft, ist derzeit aber vorläufig in einer Klinik untergebracht. Laut Medienmitteilung des Landgerichts werde die Kammer im Prozess nun gegebenenfalls prüfen, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung des 27-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen. Denn der Mann soll laut Medienmitteilung unter einer psychiatrischen Erkrankung leiden. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.