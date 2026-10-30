Sie wurde geschändet, zur Schmiede umgewandelt und ab 2011 wieder im Originalzustand restauriert. Heute ist die ehemalige Synagoge Niederzissen ein Ort des Gedenkens, Lernens, der Begegnung und Kultur. Über einen Besuch, der Eindruck hinterlässt.
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Es geht an diesem Vormittag mitten hinein in das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte: Die unterschiedlichen Biografien Niederzissener Juden, sie verengen sich nach der Machtergreifung der Nazis allesamt auf redundante Schicksale. Deportation, Zwangssterilisierung, Todesmärsche, Massenvernichtung.